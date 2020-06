ING verkiest ASMI ver boven Melexis

©SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Een arbeider draagt een mondmasker en 'face shield' in een Portugese VW-fabriek.

Ondanks de coronacrisis ziet het er best oké uit voor sommige delen van de chipsector, meent ING. In de Benelux heeft het beurshuis een uitgesproken voorkeur voor ASMI. Melexis valt wat uit de gratie wegens zijn grote blootstelling aan de autosector.

In de chipsector zijn vooral twee eindmarkten getroffen door de coronacrisis: auto's en consumentenelektronica. Maar het vele thuiswerken is een zegen voor de computermarkt, schrijft ING-analist Marc Hesselink in een rapport.

In de Benelux heeft hij een duidelijke voorkeur voor de drie (Nederlandse) bedrijven die apparatuur maken om halfgeleiders te produceren. En dan vooral voor ASMI en ASML wegens hun technologische sterkte.

ASMI kan profiteren van een herstel van de markt voor geheugenchips én een aantrekkelijke waardering. Hesselink trekt zijn koersdoel op van 125 tot 140 euro en herhaalt zijn koopadvies.

Ook ASML scoort hoog. Behalve wat tijdelijke verstoring van de aanvoerketen heeft Covid-19 maar een beperkte impact gehad, merkt de analist op. Hij verwacht een vrij sterke tweede jaarhelft en trekt zijn koersdoel op van 300 naar 350 euro. Zijn advies blijft kopen.

Ook over BE Semiconductor Industries (BESI) is hij vrij positief, met een koopadvies en een koersdoel dat stijgt van 40 naar 45 euro.

Minder enthousiast is de analist over Melexis , de Belgische ontwikkelaar en verkoper van halfgeleiders. Dat heeft alles te maken met zijn grote blootstelling aan de autosector. Marktonderzoeker IHS Markit ziet de wereldwijde autoproductie dit jaar met 21 procent dalen.