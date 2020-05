‘Iedereen achtte het onmogelijk, maar deze job kan perfect van thuis uit'

Banken en beurshuizen zoeken manieren om traders veilig terug naar de werkvloer te halen. Al zullen marktenzalen nooit meer hetzelfde zijn als voor de lockdown. ‘De shift die we in de afgelopen acht weken gemaakt hebben, zou normaal minstens drie jaar in beslag nemen.’

Misschien zag u het filmpje op de sociale media. Bij Flow Traders in Amsterdam kamperen flitshandelaars in de kantoren. Door de forse stijging van het aantal beurstransacties gingen de medewerkers van de liquiditeitsverschaffer samen in quarantaine in een geïmproviseerd tentenkamp tussen de handelsposten.

Bij Belgische banken en beurshuizen was de aanpak minder extreem, maar moest de beurshandel wel in sneltempo worden afgestemd op de lockdownregels met thuiswerk als norm. ‘Maart was buitengewoon pittig’, zegt Bruno Accou, hoofd financiële markten bij Belfius. ‘Onze transactievolumes lagen dubbel zo hoog als normaal en tegelijk hebben we al zeer vroeg in de uitbraak, op 2 maart, onze marktenzaal ontdubbeld.’ Zo’n 20 traders en ondersteunende ICT-profielen bleven in Brussel, 20 anderen werken vanuit een back-upmarktenzaal in Gent en de overigen, zowat twee derde van het volledige team, werken van thuis uit.



Worstcasescenario

‘Tot voor de uitbraak van het virus kwamen functies in de marktenzaal niet in aanmerking voor telewerk’, zegt Eva De Muynck, hoofd van de executiedesk bij BNP Paribas Fortis. ‘Maar ook die grens is nu verlegd. Onze pc neemt de functies van onze handelspost over, waardoor we van thuis uit kunnen traden, weliswaar met beperkingen en securitychecks. We moeten wel degelijk op het netwerk van de bank zitten en kunnen nooit orders uitvoeren vanaf onze privécomputer. Ook onze tegenpartijen in het buitenland zitten gedelokaliseerd, dus de dynamiek werkt.’



Thuis beursorders uitvoeren wordt bij BNP Paribas Fortis slechts voor een minderheid van de werknemers toegestaan. Een derde van de effectenmakelaars werkt gewoon vanaf zijn normale plek in Brussel, een derde vanuit het Business Continuity Center van de bank buiten het stadscentrum. Bij Amerikaanse beurshuizen is het meer gangbaar.

JPMorgan overweegt opnieuw een bell boy aan de lift te zetten, zodat het personeel niet op knopjes hoeft te duwen.





Bij Belfius zijn ze voorzichtiger. ‘Bij ons werken voornamelijk de salesmensen thuis, waar ze via beveiligde telefoonlijnen in contact staan met de klanten. Beurstransacties gebeuren wel nog in de gereguleerde setting van de marktenzaal en dat zie ik niet zo snel veranderen’, zegt Accou. ‘We hebben handelsposten met voldoende rekenkracht nodig en de snelheid van de communicatie speelt ook een rol. Voorlopig hebben we geen besmettingen in onze twee marktenzalen. Mocht dat het geval zijn, moeten we ze sluiten voor reiniging en kunnen we in het worstcasescenario wel beurshandel van thuis uit autoriseren.’

Terwijl veel bedrijven vanaf maandag weer meer personeel verwachten, zal het bij de banken allicht nog een tijdlang rustig blijven op de vloer. Geen enkele bank wil een timing plakken op wanneer de zaken weer ‘normaal’ zullen gaan. ‘Een mail met ‘morgen moet iedereen weer naar de zaal’ zal er niet komen. Het zal heel gradueel verlopen’, zegt Accou. ‘Ik schat dat we naar 50 procent fysieke aanwezigheid gaan in de marktenzaal tegen begin juni. We zullen daar wellicht iets voorlopen op andere afdelingen in de bank.’

‘Ook bij ons zijn er nog geen concrete instructies ’, zegt De Muynck. ‘Overhaaste beslissingen om iedereen terug naar kantoor te brengen zijn nergens voor nodig, want onze continuïteit is verzekerd.’



Roadshows

Niet alleen de manier waarop gehandeld wordt, ook de ruimtes waarin dat gebeurt, ondergaan een metamorfose. Grote zakenbanken beraden zich over aanpassingen in hun kantoren en ‘dealing rooms’. JPMorgan overweegt opnieuw een ‘bell boy’ aan de lift te zetten, zodat het personeel niet op knopjes hoeft te duwen. Goldman Sachs zoekt dan weer manieren om contactloos deuren te openen en legt wegwerpbare handdoekjes en mondmaskers klaar. Koffiemachines worden uit dienst genomen en broodjes worden voorverpakt.

Virtuele roadshows worden een blijver in het tijdperk na corona. Bruno Accou Hoofd financiële markten Belfius





Ook in de Brusselse marktenzalen komen er aanpassingen, vooral voor de afstand tussen de handelaren. ‘Wij zitten gelukkig niet als konijnen in een kot zoals in de City vaak het geval is’, zegt Accou. ‘Als we de middelste van elke drie handelsposten weghalen, komen we zeker aan de vereiste afstand als we weer met meer volk op de vloer zijn.’

De vraag is ook in hoeverre vakbonden zullen wegen op het proces. In Frankrijk, waar de lockdownregels vanaf 11 mei versoepeld worden, heeft de grootste vakbond bij Société Générale zijn leden om suggesties gevraagd voor een veilige terugkeer naar de werkvloer. Die variëren van grijptangetjes voor koffiepads tot scooters zodat het personeel niet met het openbaar vervoer hoeft te komen.



Efficiëntiewinsten

Maar het is lang niet alleen een verhaal van extra kosten. De nieuwe realiteit levert ook merkbare efficiëntiewinsten op. Een randverschijnsel is dat banken en vermogenshuizen geen roadshows meer organiseren. Dat zijn vergaderingen in verschillende steden waar topmanagers van bedrijven met huidige en potentiële investeerders spreken. Belfius, dat een strategisch partnership heeft met het onafhankelijke beurshuis Kepler Cheuvreux, heeft fysieke roadshows vervangen door virtuele en webinars.



‘Onlangs hadden we er eentje met 1.600 deelnemers’, zegt Accou. ‘Je bereikt enorm veel mensen. Begin deze week hielden we een online roadshow met de CEO van Biocartis (Herman Verrelst, red.) en dat verliep erg soepel. Onze analist verzorgde de inleiding, waarna de CEO in één klap met honderden investeerders tegelijk in contact trad. Die manier van werken lijkt een blijver. Wat een efficiëntiewinst, als de hoofdeconoom van Kepler niet meer hoeft te reizen en met online seminaries een groter bereik heeft dan ooit.’

Trager van thuis

De individuele ongemakken zijn relatief klein: een trader heeft het er moeilijk mee dat hij slechts twee schermen heeft in plaats van vier, een andere dat zijn chatvenster links staat in plaats van rechts. Nog een andere mist zijn speciaal Bloomberg-klavier. ‘Maar alles opgeteld heeft thuiswerk de hypersnelle beurshandel wel wat vertraagd’, zegt een trader die anoniem wil blijven. ‘En dat legt een extra laagje wrijving op de al erg volatiele markten.’





Op termijn zijn nog grotere kostenbesparingen mogelijk. Banken vragen zich al hardop af of ze nog zulke grote en dure panden nodig hebben om hun personeel te huisvesten nu thuiswerk zelfs tot in het laatste bastion, de marktenzaal, is doorgedrongen. Christian Sewing, de CEO van Deutsche Bank, onderlijnde bij de kwartaalcijfers afgelopen week dat de bank in de toekomst aanzienlijk zal kunnen bezuinigen op kantoorkosten. Dat ING deze week een nieuw kantorengebouw in de Brusselse binnenstad in de steigers zette, lijkt de grote uitzondering.

Het ziet er dus niet naar uit dat bankiers hun home offices gauw zullen ontruimen. Thuiswerk blijkt ook productiviteitswinst op te leveren. ‘Ik merk dat ik langer geconnecteerd blijf omdat ik mijn woonwerkverkeer uitspaar’, zegt De Muynck. ‘Het grootste verschil is allicht de dynamiek met de collega’s. Als er economische cijfers bekend raken, worden die omgeroepen en druk becommentarieerd. Gelukkig kunnen we ons ei kwijt in een goed beveiligd chatsysteem.’