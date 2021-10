Iets tragere oplaadbeurt voor Fastned

De specialist in snellaadpalen moet in Amsterdam een stapje achteruit na een trading update.

In Amsterdam gaat Fastned zo'n 4 procent onderuit tot iets meer dan 51 euro. De specialist in laadpalen voor elektrische auto's publiceerde voorbeurs een kwartaalupdate en die wordt niet helemaal gesmaakt.

Nochtans verdubbelde de omzet over het derde kwartaal bijna, tot 3,2 miljoen euro. Dat dankzij de sterke verkoop van elektrische auto's, al blijft corona - met het bijhorende massale thuiswerken - wegen op het wegverkeer en dus de vraag naar opladen.

Fastned installeerde in het derde kwartaal 21 nieuwe stations, waarvan 14 in Nederland, vier in Duitsland en twee in België. In ons land kwam er langs weerszijden van de E19 ter hoogte van Peutie een snellaadstation. Langs belangrijke Vlaamse snelwegen heeft het bedrijf nog tien locaties verworven aan op -en afritten. Fastned baat nu al 164 stations uit.

Voor heel 2021 blijft de doelstelling 45 of meer stations te realiseren. 55 hoort tot de mogelijkheden. Maar de doelstelling voor het aantal nieuwe laders in de bestaande stations wordt wel getemperd tot 160, in plaats van 200. 'Dit als gevolg van een grotere focus op de bouw van nieuwe stations, vertragingen bij de leveringen van netaansluitingen en een meer omvattend plan voor uitbreiding in Duitsland in het eerste kwartaal van 2022', klinkt het bij Fastned.

Bewogen beursparcours

'We zijn door de mededeling van de laders wat verrast. Wij hadden gedacht dat die bijkomende laders nodig waren om aan de stijgende vraag te voldoen', reageert ING-analist Marc Hesselink. Mogelijk is dat ook de zinsnede waarin de beurs zich dinsdag verslikt. Niettemin vindt Hesselink de trading update 'neutraal voor het aandeel'. De analist hanteert een 'houden'-advies met een koersdoel van 60 euro, dus ruim boven de huidige koers.

Fastned heeft er sinds de beursintroductie in Amsterdam midden 2019 al een bewogen parcours op zitten (zie grafiek). Op de eerste beursdag vervijfvoudigde het aandeel tegenover de intekenprijs van 10 euro, mede door geklungel van Euronext. Daarna viel de koers terug, om even later mede door tot de verbeelding sprekende contracten met Tesla een comeback te maken.