Immobel bouwt 'spectaculaire woontoren' in Frankfurt

Immobel strijkt neer in Duitsland, en gaat een groene woontoren bouwen in Frankfurt.

De Belgische projectontwikkelaar Immobel koopt 89,1 procent van de aandelen van Europa-Allee Wohnen. Dat is de eigenaar van het Eden-project in Frankfurt. Eden moet volgens Immobel een van de schaarse en spectaculairste woontorens van de Duitse stad worden. De toren van 97 meter hoog, 27 verdiepingen en 263 appartementen met terrassen en groene gevel rijst op in het hart van de stad, tussen de centrale zakenwijk, het station, en het beurs- en expositiecomplex. De vergunningen zijn afgeleverd. De werken starten de komende weken. In 2022 moet de oplevering plaatsvinden. Hoeveel Immobel investeert, is niet bekend.

Met Eden mikt Immobel op de huurvraag vanuit het zakencentrum naar studio’s en appartementen met één slaapkamer. De bevolking van Frankfurt groeit al 15 jaar aan, vooral met koopkrachtige professionals uit de financiële sector. Omdat er weinig is bijgebouwd, is er volgens Immobel structurele schaarste aan woningen in de stad.

Nieuw land