Immobel op record na koopadvies Berenberg

Makar ziet de nettowinst tussen 2020 en 2023 jaarlijks met gemiddeld 23 procent toenemen. Over dezelfde periode ziet hij het brutodividend jaarlijks met 9 procent stijgen, conform de uitspraken van CEO Marnix Galle in december tijdens een CEO Talks .

De positieve winstvooruitzichten zijn gebaseerd op de pijplijn van 75 projecten, verdeeld over kantoor- en residentiƫle projecten, en over verschillende Europese landen. Makar verwacht dat 75 procent van de projecten tegen 2024 is opgeleverd. 'In Brussel, Luxemburg, Parijs en Frankfurt - belangrijke steden voor Immobel - zijn de huren en prijzen van residentieel vastgoed de voorbije jaren toegenomen. Immobel profiteert van de vergrijzing en van de opmars van eenpersoonsgezinnen. Daarnaast neemt ook de vraag naar kwaliteitskantoren toe in Brussel, waar Immobel een stevig trackrecord heeft opgebouwd.'