Immobel verhoogt dividend ondanks fors lagere winst

Voor vastgoedontwikkelaar Immobel was 2017 een overgangsjaar waarin verschillende nieuwe woonprojecten werden opgestart en de winst sterk terugviel na het recordresultaat van 2016.

De omzet van Immobel halveerde vorig jaar tot 149 miljoen euro. De bedrijfswinst daalde nog sterker, met meer dan 60 procent, tot 25,3 miljoen euro. De nettowinst daalde van 52,5 miljoen in 2016 tot 11 miljoen vorig jaar.

Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat 2016 een uitzonderlijk jaar was door de verkoop of oplevering van enkele grote projecten op het einde van het jaar. Daardoor explodeerden omzet en winst.

In 2017 zaaide Immobel vooral om later te kunnen oogsten. In België, Luxemburg en Polen werden tal van nieuwe woonprojecten opgestart. Daarnaast voerde het bedrijf een reorganisatie door en werden interne structuren geconsolideerd. Immobel haalde ook 100 miljoen euro op met een obligatie-uitgifte, middelen die zullen aangewend worden om de ‘ambitieuze plannen’ waar te maken.

Zoals Immobel zelf zegt was 2017 ‘geen topjaar’, ‘maar de vooruitzichten van het huidige businessplan en de reorganisatie van Immobel zal haar in de toekomst in staat stellen een succesvolle pan-Europese speler te worden’, luidt het in een persbericht.