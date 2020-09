Indexbeheerder maakt zich schuldig aan handel met voorkennis

Een werknemer van S&P Global is in beschuldiging gesteld van handel met voorkennis. Met behulp van een vriend-restauranthouder, maakte hij voor 900.000 dollar illegale tradingwinsten.

De 27-jarige Yinghang 'James' Yang heeft tussen april en oktober 2019 900.000 dollar verdiend door te handelen in aandelen die later in of uit de populaire beursindex S&P500 gingen. In zijn positie als 'senior index manager' wist hij die koersgevoelige informatie enkele uren voor de rest van de markt.