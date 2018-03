Industriële aandelen herstellen in New York

Een van de best presterende aandelen is Alexion Pharmaceuticals . Het aandeel veert 8,9 procent op nadat bekend raakte dat een experimenteel geneesmiddel voor de behandeling van de zeldzame bloedziekte PNH (paroxismale nachtelijke hemoglobinurie) goed scoorde in een gevorderd klinisch onderzoek. Het nieuwe middel, ALXN1210, werd daarbij vergeleken met Soliris, het topmedicijn van Alexion. Het farmabedrijf gaat in de tweede jaarhelft aanvragen indienen om het nieuwe middel in de VS, de EU en Japan op de markt te mogen brengen. Mensen met PNH hebben last van bloedarmoede, infectie en trombosen.