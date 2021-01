Infecteert corona de Amerikaanse arbeidsmarkt?

Economen verwachten dat de Amerikaanse werkloosheidsgraad in december iets is gestegen nu de coronabesmettingen op een recordniveau staan.

Vrijdag om 14.30 uur weten we hoe de Amerikaanse arbeidsmarkt heeft gepresteerd in december. Economen denken dat er vorige maand 62.000 banen zijn bijgekomen. Dat is veel minder dat de 245.000 banen die de Amerikaanse economie in november creëerde. De werkloosheidsgraad zou zelfs met 0,1 procentpunt stijgen tot 6,8 procent.

Daarmee lijkt de Amerikaanse jobmarkt wat te zijn vertraagd in de laatste maand van het jaar. Dat is niet vreemd gezien de ongekende stijging in het aantal coronabesmettingen in de VS de laatste weken. Inmiddels zijn bijna 22 miljoen Amerikanen besmet geraakt met het virus en zijn er 361.072 overleden. De VS hebben wereldwijd de meeste besmettingen.

Door de forse klim in het aantal infecties worden staten verplicht strengere coronamaatregelen te treffen en dat zet een rem op de economische activiteit. Daarnaast zijn consumenten voorzichtiger met winkelen, een groot probleem want consumptie is de belangrijkste pijler van de Amerikaanse economie. Dat alles heeft zijn effect op de activiteit en daarmee ook op de arbeidsmarkt.

Stimulus

Maar meer hulp aan de Amerikaanse economie is in aankomst. Onlangs bereikte de Amerikaanse Senaat een akkoord voor een economisch stimulusplan van 900 miljard dollar. Daarnaast hebben de Democraten nu een meerderheid in de Amerikaanse Senaat, waardoor aanstaand president Joe Biden veel gemakkelijker een extra stimuleringsplan kan invoeren. De Democraten hebben eerder al gehint op nieuwe stimulus: