Infineon knikkert Nokia uit Euro Stoxx 50

De koers van Infineon is over de voorbije 12 maanden bijna verdubbeld, waardoor de beurswaarde is opgelopen tot 47 miljard euro. Infineon profiteert vooral van de heropleving in de vraag naar autochips. Het aandeel Nokia trappelde daarentegen ter plaatse, waardoor de gsm-koning van de jaren 90 amper 19 miljard euro waard is op de beurs. Vandaag bouwt Nokia telecomnetwerken in concurrentie met onder meer het Zweedse Ericsson.