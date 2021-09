Influencer boost opnieuw aandeel in Milaan

Chiara Ferragni is een wereldberoemd mode-icoon met een blog, 'The Blonde Salad', een kledinglijn en talloze samenwerkingen met modehuizen. Daarnaast is ze een van de invloedrijkste influencers in de wereld. Op Instagram heeft ze 19 miljoen volgers. Safilo, een producent van modieuze zonnebrillen, skibrillen en sportbrillen, kondigde voorbeurs een meerjarige samenwerking aan met Ferragni.