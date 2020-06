Insiders geloven in hogere beurskoersen

De insiders blijven van de coronacrisis gebruikmaken om aandelen bij te kopen.

Er verschenen woensdagavond enkele nieuwe insidertransacties op de FSMA-site en de trend is duidelijk: kopen.

De Braziliaanse familieaandeelhouders van AB InBev (Lemann, Sicupira, Motta, Garcia) kochten op 11 juni 1 miljoen aandelen tegen 44,60 euro per stuk, goed voor een bedrag van 44,6 miljoen euro. Ook in mei liet het Braziliaanse controlevehikel BRC zich opmerken met een grote aandelenaankoop: 1,1 miljoen stuks toen tegen 38,90 euro per aandeel, of een bedrag van 44,6 miljoen. De Brazilianen spendeerden vorige week krek hetzelfde bedrag als in mei, maar omdat de koers is gestegen gaat het om minder aandelen.

De Brazilianen stellen zich opportunistisch op. In november vorig jaar verkochten ze 1 miljoen aandelen AB InBev, toen tegen meer dan 71 euro per stuk. De Brazilianen controleren samen met de Belgische families (Van Damme, de Spoelberch, de Mévius) de bierreus die zwaar werd getroffen door de coronacrisis. Het sluiten van cafés en het afgelasten van grote sport- en muziekevenementen leiden tot minder bierverbruik.

Co-CEO Marc Zwaaneveld heeft dinsdag 25.000 aandelen Greenyard gekocht tegen 5,4 euro per stuk, goed voor een bedrag van 135.000 euro. Zwaaneveld maakte gebruik van de terugval van het aandeel op de dag van de jaarcijfers (toen er wat ontgoocheling was over de vooruitzichten). Hij liet zich ook in 2019 opmerken met aankopen, toen tegen koersen rond 3 euro.

Tack

Tot slot blijft Luc Tack via het vehikel Verbrugge (Picanol) aandelen Tessenderlo kopen. Maandag verscheen een blokorder van 100.000 aandelen op de schermen. We weten nu dat Tack de koper was. Goed voor een bedrag van 2,8 miljoen euro. Tack kocht dit jaar al voor meer dan 30 miljoen euro aandelen Tessenderlo, en vorig jaar voor meer dan 60 miljoen euro. Tack bezit al 63 procent van de stemrechten in Tessenderlo.

Uit een studie van De Tijd begin mei bleek dat de Belgische insideraankopen sinds de coronacrisis met 63 procent zijn gestegen.