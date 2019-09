'Intekenprijs dochter AB InBev bedraagt 27 Hongkongse dollar'

Volgens bronnen van het persbureau Reuters is de intekenprijs van een van de grootste beursgangen van het jaar bekend. AB InBev zou zijn dochter Budweiser Brewing Company APAC voor 27 Hongkongse dollar naar de beurs brengen.

Tegen deze prijs haalt de bierreus 35,1 miljard Hongkongse dollar, of omgerekend 4,1 miljard euro, op. Daarmee is het de tweede grootste IPO van het jaar, na die van de taxiapp Uber in mei (7,4 miljard euro).