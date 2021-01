Intel en IBM onderuit

Wall Street verliest terrein. Intel levert in na een opmerking van de aanstaande CEO. IBM gaat zwaar onderuit door tegenvallende kwartaalcijfers.

De Amerikaanse beurzen gaan lager nu het aantal besmettingen met het coronavirus wereldwijd oplopen. De Dow Jones stond rond 17.45 uur 0,5 procent lager.

Intel

Het aandeel Intel zakt met ruim 8 procent na publicatie van de resultaten donderdagavond. De chipmaker was toen wel 6,5 procent hoger gesloten. Intel was negen minuten voor de slotbel genoodzaakt zijn cijfers te geven omdat een infografiek uit het rapport uitgelekt was.

Beleggers onthaalden de resultaten dus eerder positief. Dat was logisch omdat Intel een omzet van 20 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,52 dollar presenteerde. Die cijfers waren beter dan verwacht. Daarnaast zei het bedrijf dat het voor het lopende kwartaal een omzet van 17,5 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,10 dollar verwachtte. Ook dat was beter dan de analistenprognose.

Het aandeel zakt nu door het commentaar van de aanstaande CEO van het bedrijf, Pat Gelsinger. Gelsinger, die in februari Bob Swan opvolgt, zei dat Intel tegen 2023 de meerderheid van zijn producten, inclusief een hoogwaardige 7 nanometerchip, binnenshuis zal produceren. De opvolger van Swan gaf echter geen duidelijkheid over hoe hij de kloof tussen Intel en zijn concurrenten zal dichten, als het bepaalde chips niet meer bij andere bedrijven koopt.

IBM

Het aandeel IBM krijgt een stevige tik van meer dan 10 procent. De Amerikaanse technologiereus presenteerde zwak over het vierde kwartaal. De omzet daalde met 6 procent naar 20,4 miljard dollar, een teleurstelling. De winst per aandeel daalde met 56 procent naar 2,07 dollar, maar was wel hoger dan de 1,79 dollar die analisten hadden verwacht.

IBM zei voorts dat het op de middellange termijn een houdbare omzetgroei verwacht zodra het zijn infrastuctuurtak heeft afgesplitst. De omzetkrimp in de divisie Global Technology Services, waarvan de infrastructuurdiensten de hoofdmoot uitmaken, bedroeg 5,5 procent. De inkomsten uit clouddiensten, waar het bedrijf nu op focust, klommen met 16 procent. Door de pandemie moesten veel bedrijven sterk digitaliseren, waardoor ze massaal overstapten op de cloud.