De Amerikaanse chipproducent wil het aantal goederen die vanuit China komen richting de VS verminderen.

De Amerikaanse chipreus Intel herbekijkt zijn wereldwijde aanbodketen in een reactie op de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China. Dat zegt CEO Bob Swan aan Bloomberg.

'Hoe reorganiseren we de stromen van goederen, zodat er minder producten komen vanuit China richting de VS die onderhevig zijn aan handelstarieven? Er zijn ook klanten die hun activiteiten verhuizen. Ook daar moeten we op reageren', zei Swan. Eerder dit jaar gaf Intel een omzetwaarschuwing, onder meer door 'Chinese kopwinden'.