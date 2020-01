Intel knalt hoger na mooie cijfers

Beleggers op Wall Street zijn voorzichtig nadat een tweede Amerikaan met het coronavirus is besmet. American Express spint garen bij een optimistische Joe Sixpack.

Bij opening stonden de Amerikaanse beurzen nog in de plus, maar het optimisme bekoelde nadat de nieuwswebsite USA Today meldde dat een tweede inwoner van de VS is getroffen door het coronavirus.

De Dow Jones verliest 0,1 procent.

Intel

Het aandeel Intel schittert op Wall Street en vliegt 8,8 procent hoger. De chipmaker kwam gisteravond met beter dan verwachte resultaten.

De omzet dikte in het vierde kwartaal met 8 procent aan tot 20,2 miljard dollar. Dat was bijna een miljard meer dan analisten hadden voorzien. De volledige omzet voor 2019 klom met 2 procent tot 72 miljard dollar. De winst steeg met 18,8 procent naar 1,52 dollar per aandeel, waarmee Intel de analistenverwachting van 1,25 dollar sterk overtrof.

Intel zag vooral de vraag naar datacenter-producten groeien. Daarbij presteerden de clouddiensten nog het best. Het bedrijf profiteert van de trend bij ondernemingen om dataopslag te huren. Eerder bewaarden bedrijven hun data vaak op eigen servers.

Een aantal beurshuizen verhogen hun koersdoelen na de beter dan verwachte cijfers. Het gemiddelde koersdoel gaat van 59 dollar vorige week naar 66 dollar.

American Express

Het creditcardbedrijf American Express wint 2,7 procent. Het bedrijf kwam met beter dan verwachte cijfers.

De groep zag de nettowinst per aandeel in het vierde kwartaal 16,6 procent klimmen naar 2,03 dollar per aandeel. Analisten gingen uit van een winst van 2,01 dollar. Voor heel 2019 bedroeg de winst per aandeel 8,30 dollar (+12%).

Ook de omzet kwam met 11,37 miljard dollar (+9%) iets hoger uit dan de analistenvoorspelling van 11,36 miljard. Over heel 2019 kwamen de verkopen neer op 43,56 miljard dollar.

Voor 2020 verwacht het bedrijf een omzetgroei tussen 8 en 10 procent. De winst per aandeel zal naar verwachting tussen 8,85 en 9,25 dollar bedragen.

De sterke prestatie van American Express komt overeen met het relatief sterke Amerikaanse consumentenvertrouwen. De laatste cijfers van de Universiteit van Michigan laten zien dat het sentiment van Joe Sixpack op zijn hoogste niveau in jaren blijft staan.

Broadcom

Broadcom klimt met 2,5 procent nadat het een leveringsdeal met Apple sluit.

De chipmaker zegt dat het hoogwaardige chips gaat leveren die in draadloze apparaten zoals een smartphone gaan. Dat doet het via twee meerjarige overeenkomsten die het sloot met de maker van onder andere de Iphone en de Ipad.