Intel ziet het zonnig in

Donderdagavond kwam Intel nabeurs met optimistische vooruitzichten. De chipreus denkt dat het in het vierde kwartaal een omzet zal draaien van 19,2 miljard dollar en een nettowinst per aandeel van 1,28 dollar. Analisten rekenden op een omzet van 18,9 miljard en een nettowinst per aandeel van 1,16 dollar.

Terwijl andere chipmakers klagen over de gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en China, profiteert Intel van een sterke vraag naar serverchips. Dat zijn chips die grote datacentra laten draaien.

Sterke resultaten

In het derde kwartaal kwam de omzet praktisch onveranderd uit op 19,2 miljard dollar. Dat was hoger dan de 18 miljard dollar die analisten hadden verwacht. De nettowinst bedroeg 6 miljard dollar ofwel 1,35 dollar per aandeel. De markt ging uit van een nettowinst van 1,17 dollar per aandeel, waardoor ook de winst beter was dan voorzien.