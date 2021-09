Intertrust koopt voor 100 miljoen eigen aandelen in

Op de beurs van Amsterdam is Intertrust een topper. De specialist in internationaal juridisch en fiscaal advies gaat voor 100 miljoen euro aandelen inkopen.

De inkoopoperatie komt tegen de koersen van vrijdag overeen met bijna 9 procent van het aantal uitstaande aandelen. Als reden voor de inkopen verwijst Intertrust expliciet naar de huidige beurskoers, die volgens het management de waarde van het bedrijf niet goed zou weerspiegelen. Het bedrijf, dat veel hinder ondervond van de pandemie, noteert 7 procent lager dan eind vorig jaar. Het inkoopprogramma loopt tot 14 november 2022.

De inkoopoperatie komt als een verrassing, want Intertrust verlaagde de payout-ratio voor zijn dividend. Michael Roeg analist Degroof Petercam

'De inkoopoperatie komt als een verrassing, want Intervest verlaagde de payout-ratio voor zijn dividend', stelt analist Michael Roeg van Degroof Petercam. 'Toch is dit gunstig voor het sentiment over het aandeel. Het zal ook een kleine positieve impact hebben op de winst per aandeel. Een deel van de ingekochte aandelen dient voor optieplannen, maar ik schat dat 90 procent van de stukken vernietigd zal worden.'

Schuldgraad

'Het bedrijf kan de inkopen makkelijk betalen via zijn vrije cashflows, die we ramen op 140 à 160 miljoen euro per jaar', gaat Roeg verder. 'Bovendien blijft Intertrust ook bij zijn doelstelling om de schulden te verlagen. We zien de schuldgraad zakken van vier keer de brutobedrijfwinst eind 2021 tot 2,8 eind 2022. '

Roeg herhaalt zijn koopadvies en koersdoel van 19 euro. 'Na covid zien we het bedrijf terugkeren naar zijn gemiddelde organische groei van zo'n 3 procent per jaar. Dat laat toe de al hoge marges nog bescheiden te verbeteren. De activiteit vraagt niet veel kapitaal. De vrije cashflows zijn super. Bovendien is de activiteitenmix verbeterd na de overname van Viteos in 2019. Die maakte de adviesverlening aan de fondsenindustrie belangrijker, een segment dat sterker groeit dan de dienstverlening aan bedrijven.'

Top pick

Intertrust zit in het proces van digitalisering automatisatie van een business die nog voor een groot deel op papier draait. Thomas Coevreur

Bij KBC Securities zit Intertrust in de 'top pick'-lijst, met een koersdoel van 20 euro. 'Intertrust zit in het proces van digitalisering en automatisatie van een business die nog voor een groot deel op papier draait', argumenteert Thomas Coevreur. De analist wijst ook op de overname van Viteos, die vanaf dit jaar stevige synergieën moet opleveren. 'Ze maakt van Intertrust meer een fintechspeler dan een traditionele dienstverlener aan de fondsenindustrie.'