Intervest O&W boekt winstgroei

De EPRA-winst van Intervest Offices & Warehouses, zeg maar het operationeel resultaat en de basis voor de berekening van de uitkeerbare winst, steeg in het eerste halfjaar met 9 procent tot 14,3 miljoen euro.

De groei is te danken aan enkele overnames die dit jaar extra huurinkomsten opleveren.

Het bedrijf zet de verschuiving van kantoren naar logistieke gebouwen onverminderd verder. Door de overname van vier logistieke sites in Nederland tekenen de logisitieke activiteiten nu al voor 57 procent van de portefeuillewaarde. De bezettingsgraad steeg van 86 tot 90 procent. Intervest pakte onder andere de hardnekkige leegstand van een pand in Diegem aan en heeft er nu al 42 procent van de beschikbare ruimte verhuurd aan Konica Minolta. Een pand in Mechelen krijgt dat weer het biotechbedrijf Galapagos als nieuwe gast.