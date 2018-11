Intervest O&W deelt mee in Oranjegevoel

Ook voor de Belgische vastgoedspeler O&W Invest klinkt de lokroep van Nederland steeds luider. De specialist in kantoren en magazijnen koopt een tweede logistiek gebouw nabij de luchthaven van Eindhoven.

Het is meteen het zesde logistiek project van Intervest O&W in Nederland. Dat sluit bovendien aan op een eerdere acquisitie. Begin juli verwierf het bedrijf het distributiecentrum Silver Forum, op het terrein van Eindhoven Airport. Dat pand, dat 24.300 m² opslagruimte en 5.900 m² kantoren omvat, is al meer dan 15 jaar als distributiecentrum verhuurd aan ASML, de wereldmarktleider in de productie van machines voor de chipindustrie.

Schermvullende weergave Jean-Pol Sols, de CEO van Intervest Offices & Warehouses ©Intervest O&W en Vastned Retail Belgium

Op hetzelfde terrein gaat de lokale vastgoedontwikkelaar Kero Vastgoed een tweede, aanpalend gebouw realiseren. Dat pand, dat Gold Forum is gedoopt, wordt 21.000 m² groot, en zal architecturaal en functioneel een geheel vormen met Silver Forum. De naam verwijst naar de goudkleurige gebogen gevelafwerking.

Op die manier ontstaat een logistiek complex van bijna 50.000 m² nabij Eindhoven Airport, de derde grootste luchthaven van Nederland. Intervest O&W zal Gold Forum bij de oplevering, die in het derde kwartaal van 2019 is gepland, aankopen voor 18,9 miljoen euro. Er is voorlopig dus geen impact op de schuldgraad van Intervest.

Er is nog geen huurder voor Gold Forum, maar Intervest O&W maakt zich niet te veel zorgen. ‘Gezien de grote vraag en de beperkte beschikbaarheid in de regio worden de kansen op verhuring tijdens de constructieperiode hoog ingeschat’, zegt het in een persbericht. Mocht het gebouw bij de oplevering nog niet verhuurd zijn, dan kent Kero een huurgarantie van twee jaar toe op basis van een huurprijs van 1,2 miljoen euro per jaar. Dat komt neer op een bruto aanvangsrendement van 6,2 procent.

Niches

Analisten juichen het nieuwe Nederlandse project toe. ‘Intervest drijft duidelijk zijn momentum op. We hebben er vertrouwen in dat het zijn doelstelling voor 2018 - een portefeuille van 800 miljoen euro, waarvan 60 procent in logistiek is geïnvesteerd - zal halen’, schrijft KBC Securities.

In Nederland is er geen vers bloed, je hebt er alleen een vijftal oude genoteerde bedrijven. herman van der loos analist degroof petercam

Herman van der Loos van Degroof Petercam heeft het over een ‘goede transactie’, die het gewicht van Nederland in de logistieke portefeuille zal opdrijven van 20 tot 25 procent. In de totale vastgoedportefeuille (waarin ook kantoorgebouwen zitten) stijgt het belang van Nederland van 11 tot circa 15 procent.

Van der Loos wijst erop dat Intervest op gebied van logistiek vastgoed in Nederland een veel kleinere speler is dan WDP of Montea, maar noemt het intelligent dat het zich concentreert op niches zoals de luchthaven van Eindhoven.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Geen vers bloed

Steeds meer Belgische vastgoedvennootschappen hebben de voorbije jaren de stap naar Nederland gezet en dat is geen toeval. ‘In Nederland zelf is er geen vers bloed, je hebt er alleen een vijftal oude genoteerde bedrijven. Maar in logistiek doen die niets’, merkt van der Loos op.

Dat Belgische bedrijven in dat gat springen heeft ook met de financiering te maken, die in België zeer goedkoop is en bijna alleen via banken verloopt. WDP was een van de eerste bedrijven die in de Nederlandse markt geïnteresseerd was. Het zette zijn eerste forse stappen na de financiële crisis en speelde vervolgens in op de sterke groei van de logistieke sector. Montea sprong ook op de trein en nu volgt dus ook Intervest.

Kruispunt

Nederland profileert zich al jaren als een logistiek kruispunt in Europa. Het heeft de grootste haven van het continent (Rotterdam), een uitgebreid wegen-, spoorwegen- en waterwegennetwerk, een centrale ligging en een flexibele arbeidswetgeving. Talloze multinationals hebben het land uitverkoren om er distributiecentra neer te poten.

Ook de rechtszekerheid maakt het land volgens Van der Loos aantrekkelijk voor vastgoedinvesteerders. Een project realiseren verloopt er veel rechtlijniger dan in België, waar problemen met vergunningen en beroepsprocedures vaak roet in het eten gooien.