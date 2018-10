Intervest O&W ziet bezettingsgraad fors stijgen

Intervest Offices & Warehouses , dat zowel kantoren als logistieke panden verhuurt, is bezig aan een sterk jaar. De winst steeg in de eerste negen maanden met 12 procent. Per aandeel dikte het EPRA-resultaat, dat een barometer is voor de operationele prestaties, 3 procent aan tot 1,21 euro. Intervest wijst op de hogere huurinkomsten dankzij vijf overnames in de logistieke portefeuille. Die portefeuille groeide met 11 procent tot 735 miljoen euro. De reële waarde van de gebouwen nam 1 procent toe.