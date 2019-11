Is het over and out voor Asit Biotech?

Het medicijn van Asit Biotech tegen hooikoorts werkt niet zoals gehoopt. Bovendien is de bankrekening bijna leeg. Wie gaat er nog extra geld in steken?

Asit Biotech heeft de voorbije maanden zijn hooikoortsmedicijn uitgetest bij 650 patiënten in zes Europese landen waaronder België. Na analyse van de resultaten is het bedrijf tot de vaststelling gekomen dat de investeringen voor niets zijn geweest. 'Het primaire eindpunt is niet bereikt', klinkt het in een persbericht.

Patiënten rapporteerden wel een verbetering van de symptomen, maar het verschil met de patiënten die een placebo kregen toegediend was te klein. 'Dat leverde een werkzaamheid van 7,4 procent (over de volledige periode) en 9,8 procent (tijdens de pollenpiek) op, ten opzichte van de verwachte 20 procent', luidt het.

Het aandeel wacht een afslachting op de beurs. Beurshuis KBC Securities verlaagde het koersdoel tot amper 0,15 euro, terwijl het aandeel vorige vrijdag - na een onverklaarbare rally in november - op 2,60 euro eindigde.

Wanhopig

'Ik ben nooit wanhopig geweest, want ik weet dat we iets kostbaars in handen hebben. Het zal wel in orde komen', zei de voormalige CEO Thierry Legon vorig jaar nog in een interview met De Tijd. De man is intussen - samen met bijna het hele directiecomité - aan de kant geschoven, en nu is het zijn opvolger Michel Baijot die mag opbiechten dat het toch niet in orde is gekomen.

Het werpt een negatief licht op het technologisch platform van het bedrijf, en brengt op die manier de hele onderzoekspijplijn in gevaar. KBC Securities

Mogelijks betekent de nieuwe tegenvaller zelfs het einde van het biotechbedrijf, waar investeerders sinds de opstart zowat 90 miljoen euro hebben in geïnvesteerd. Een aanzienlijk deel daarvan was overheidsgeld via investeringsfondsen zoals FPIM, SRIW, SRIB en Meusinvest. Samen hebben die vier 20 procent van alle aandelen in handen. Daarbovenop kreeg het bedrijf van de regionale overheden ongeveer 10 miljoen euro in de vorm van subsidies en 'avances recupérables', waarvan 6 miljoen euro twee jaar geleden.

Al dat geld zien ze mogelijks niet meer terug. Niet alleen verdwijnt nu het verst gevorderde onderzoeksproject van Asit Biotech, het nieuws geeft ook weinig vertrouwen dat andere onderzoeksprogramma's van het bedrijf goed zullen aflopen. 'Het werpt een negatief licht op het technologisch platform van het bedrijf, en brengt op die manier de hele onderzoekspijplijn in gevaar', aldus KBC Securities.

Pindanoten

Asit Biotech doet een beroep op een vorm van immuuntherapie waarbij het immuunsysteem van hooikoortspatiënten zich met enkele injecties van het medicijn wapent in aanloop naar de pollenperiode. Via diezelfde technologie werkt het ook aan middelen tegen allergie voor pindanoten en huisstofmijt. Die potentiële medicijnen zijn nog niet op mensen getest en hebben dus nog een lange weg voor de boeg. Bovendien hebben die programma's al een woelig verleden gehad, waarbij eerdere medicijnkandidaten uit klinische studies werden teruggetrokken om er nieuwe en betere versies van te maken.

Het is een beproefd recept om met één basistechnologie meerdere ziektedomeinen aan te pakken. Kijk naar Ablynx, Argenx, enzovoort. Het is dé manier om expertise op te bouwen. Het nadeel is dat als één onderzoek faalt, investeerders bij alles vraagtekens gaan zetten en al zeker als meteen het eerste project onderuit gaat.

Hoewel pindanotenallergie momenteel een zeer hot domein is in de geneeskunde, is het dus de vraag of het de moeite loont om die ontwikkelingen binnen Asit Biotech verder te zetten, en of investeerders bereid zijn daar nog extra geld in te steken. Asit Biotech heeft momenteel nog amper 3,8 miljoen euro op de bankrekening staan.