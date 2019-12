J&J wint door adviesverhoging Morgan Stanley

Amerikaanse beleggers zijn goed geluimd. Boeing vliegt opnieuw lager.

Beleggers borduren voort op het optimisme van maandag, toen alle hoofdgraadmeters van de beurs van New York nieuwe records bereikten. De feestvreugde komt voort uit de handelsdeal die de VS en China vorige week overeen zijn gekomen. Hierbij zou De Volksrepubliek voor miljarden aan Amerikaanse landbouwproducten kopen en zouden de VS de heffingen op een aantal producten verlagen.

De Dow Jones wint 0,2 procent.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson wint 0,8 procent nadat de zakenbank Morgan Stanley haar advies verhoogde van 'houden' naar 'kopen'. Ook het koersdoel stijgt van 145 naar 170 dollar, wat een opwaarts potentieel van bijna 20 procent geeft ten opzichte van de slotkoers van maandag.

'Het aandeel ziet er een stuk aantrekkelijker uit', zeggen de analisten in het rapport. Ze denken onder meer dat de overheidsmaatregelen die gericht zijn op het beperken van de prijs van medicijnen minder ernstig zijn dan de aandelenkoers doet vermoeden. Ook de aansprakelijkheden die voortvloeien uit de schandalen rondom talkpoeder en opiaten zouden in de koers zijn verwerkt.

De VS heeft een groot probleem met opiaten (zware pijnstillers). Uit cijfers van de Amerikaanse overheid blijkt dat er dagelijks 46 mensen sterven in de VS aan een overdosis van voorgeschreven opiaten. Vorige maand werd bekend dat Johnson & Johnson 572 miljoen dollar moet betalen omdat het concern medeverantwoordelijk zou zijn voor de opiatencrisis.

Pfizer

Er is nog een farmaspeler in het nieuws, want de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond (FDA) heeft Xtandi, een medicijn van de Pfizer en Astellas Pharma, goedgekeurd voor de behandeling van hormoongevoelige uitzaaiende prostaatkanker.

Uit onderzoeken blijkt dat het medicijn in combinatie met een anti-hormoonbehandeling de kans op overlijden met 61 procent verlaagt bij een vergelijking met een placebo. In Amerika zouden zo'n 40.000 mannen aan de ziekte lijden.

Eerder keurde de FDA het medicament al goed voor niet-uitzaaiende prostaatkanker.

Pfizer trappelt ter plaatse.

Boeing