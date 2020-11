JD.com maakt uitglijder

Wall Street noteert in het groen. JD.com gaat onderuit na tegenvallende omzetcijfers. Cruise-aandelen nemen de kop in de S&P500.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger nu er naast het performante vaccin van Pfizer een nóg performanter vaccin van Moderna zit aan te komen. Daarmee krijgt de sectorrotatie die vorige week plaatsvond nog eens een extra zetje. Techaandelen kwakkelen maandag wat, terwijl de coronagevoelige aandelen stevig klimmen.

De Dow Jones klimt rond 17 uur met 1,5 procent tot 29.916 punten. Daarmee staat de index dicht bij de psychologische grens van 30.000 punten.

JD.com

De Chinese onlinereus JD.com presenteert gemengde cijfers. De onderneming behaalde in het derde kwartaal een winst per aandeel van 50 dollarcent. Dat is een stuk hoger dan de winst van 41 dollarcent die analisten hadden voorzien. De omzet steeg met 29,2 procent tot 25,7 miljard dollar, minder dan de 25,75 miljard waar de markt op had gehoopt.

Het aantal actieve klantenaccounts vloog met 32,1 procent hoger tot 441,6 miljoen over de twaalf maanden tot en met september. Het aantal mensen dat een betalend JD Plus abonnement had steeg tot boven 20 miljoen.

CEO Richard Liu is tevreden met de cijfers. 'Nu China herstelt van de pandemie zijn we blij dat ook onze zakenpartners snel herstellen met de hulp van onze on- en offline aanvoerketen. Om onze klantervaring nog beter te maken hebben we nieuw personeel aangenomen ondanks de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt.'

Beleggers lijken vooral te kijken naar de wat tegenvallende omzet, want het aandeel JD.com gaat meer dan 7 procent onderuit.

Cruise-aandelen

Het nieuws dat naast Pfizer nu ook Moderna een zeer performant vaccin heeft tegen het coronavirus doet cruise-aandelen stevig hoger schieten. Carnival vaart 10 procent stroomopwaarts, Norwegian Cruise Line Holdings geeft gas met 7,1 procent en Royal Caribbean stoomt 7,7 procent vooruit.

Cruise-aandelen zijn hard geraakt door de coronacrisis. Door de uitbraak van de pandemie durven mensen niet meer zo snel aan boord van een cruiseschip te gaan als het al toegelaten is door de coronamaatregelen. Daardoor zagen de cruisers hun inkomsten zeer hard dalen, terwijl de vaste kosten bleven doorlopen.

De fikse opwaartse beweging in cruise-aandelen is ook een onderdeel van een nieuw fenomeen, de sectorrotatie. Door toenemend goed nieuws over performante coronavaccins bestaat de hoop bij beleggers dat de economie sneller dan verwacht weer naar normale tijden zal terugkeren. Dat zou zeer goed nieuws zijn voor de coronagevoelige aandelen, omdat deze bedrijven nu een grotere kans hebben om te overleven en weer sneller dan gedacht winstgevend worden.