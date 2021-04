'JPMorgan wil bitcoinfonds oprichten'

Wall Street staat in het groen. JPMorgan zou volgens CoinDesk een fonds voor bitcoins willen starten. Netflix en Disney winnen Oscars. Tesla komt nabeurs met cijfers.

De Amerikaanse beurzen gaan maandag licht hoger. Beleggers blijven wat voorzichtig. Dat komt door twee zaken. Het eerste is de drukke resultatenweek die voor de boeg ligt. Daarnaast komt de Amerikaanse centrale bank (Fed) woensdag met een rentebesluit. Daarnaast komen er donderdag Amerikaanse groeicijfers (eerste kwartaal) naar buiten.

Op de achtergrond borrelt ook nog de bezorgdheid over het uit de hand gelopen aantal coronabesmettingen in India. Die laten nog maar eens zien dat de coronacrisis nog niet achter de rug is. Verder zijn er mogelijk zorgen dat de Indiase variant roet in het eten gooit voor de vaccinatiecampagnes elders in de wereld, omdat het nooit helemaal duidelijk is of de huidige vaccins voldoende bescherming bieden tegen dit soort varianten.

De Dow Jones wint rond 16.30 uur 0,1 procent.

Bitcoinfonds door JPMorgan?

Volgens de cryptonieuwswebsite CoinDesk wil JPMorgan later dit jaar een bitcoinfonds lanceren. De zakenbank zou het fonds willen aanbieden aan zijn vermogensbeheerklanten. Eerder dit jaar kwam rivaal Morgan Stanley met een mogelijkheid voor klanten om in bitcoinfondsen te beleggen.

Crash op cryptomarkten

Als het verhaal klopt zou dat een flinke bocht zijn bij JPMorgan. CEO Jamie Dimon zei minder dan vier jaar geleden nog dat de bitcoin een 'dangerous fraud' was. De zakenbank gaat 1,2 procent hoger. De prijs van de bitcoin herstelt wat van de stevige tik die hij vrijdag (zie video) kreeg en gaat ruim 7 procent hoger.

De prijs van de bitcoin is dit jaar al met meer dan 84 procent gestegen en tikte een recordniveau aan van 65.000 dollar op 14 april. Het grootste bitcoinfonds, Grayscale Bitcoin Trust, steeg met 195 procent in de afgelopen zes maanden, waardoor de marktwaarde steeg tot meer dan 455 miljard dollar. De waardestijging van het fonds laat ook zien dat steeds meer institutionele beleggers geïnteresseerd zijn in de digitale munt.

Tesla

Bitcoinbeleggers zullen ook uitkijken naar de cijfers van Tesla die maandagavond nabeurs komen. Mogelijk zegt de elektrische autobouwer iets over zijn bitcoinbezittingen. In het vierde kwartaal heeft de autofabrikant voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins opgekocht.

Analisten verwachten een omzet van 10,24 miljard dollar en een winst per aandeel van 0,78 dollar. Volgens het zakenblad Forbes zou de niet-officiële verwachting op Wall Street een winst per aandeel van 0,86 dollar zijn.

Netflix

De streamingdienst Netflix trok naar de 93ste Oscaruitreikingen met 36 nominaties op zak, verdeeld over 17 films. Tegen het einde van de avond had het bedrijf met zeven overwinningen de meeste trofeetjes in handen van alle filmverdelers. Op de tweede plaats kwam Disney met vijf prijzen. Dankzij de zeven extra beeldjes komt het totaal van Netflix op 15, sinds het in 2013 voor de eerste keer aanwezig was op de uitreiking voor zijn nominatie voor 'The Square' in de categorie van beste documentaire.

Het prestige dat gepaard gaat met het winnen van Oscars is een welgekomen reclame voor Netflix. De streaminggigant heeft een teleurstellend jaarbegin achter de rug op het gebied van aantal nieuwe abonnees. De beurskoers evolueerde navenant en zakte 6 procent sinds het begin van het jaar. Een aantal Oscarwinnaars in de exclusieve catalogus hebben, is dus zeker geen overbodige luxe.