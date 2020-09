‘Japan is een misbegrepen beurs vol koopjes’

Net nu Abenomics-architect Shinzo Abe als Japanse premier opstapt, investeert superbelegger Warren Buffett fors in Japan. Wat was Abe’s impact op de beurs, en heeft Buffett een goudader van ondergewaardeerde aandelen aangeboord?

Voor een land dat gewend is aan snel wisselende premiers, was het vorige vrijdag toch even slikken. Het nieuws dat Shinzo Abe na een recordtermijn van acht jaar om gezondheidsredenen stopt als premier deed de Japanse aandelenbeurs tot 1,6 procent terugvallen. Abe heeft niet alleen politieke stabiliteit gebracht door zijn ongewoon lange termijn, met zijn Abenomics-programma - een drietrapsraket van budgettaire en monetaire stimulus plus structurele hervormingen - heeft hij ook de lethargische Japanse economie weer min of meer op de rails gekregen. Dat de Japanse beurs onder zijn bewind ruim verdubbelde, is een indicatie van zijn succes.

De daaropvolgende maandag wisten Japanse aandelen hun vrijdagverlies alweer uit te wissen. Daar zorgde een andere tijger voor: de legendarische Amerikaanse belegger Warren Buffett. Door voor 6 miljard dollar aandelenbelangen te nemen in vijf Japanse tradinghuizen zette de waardebelegger Buffett de Japanse beurs op de internationale radar. Had de beursgoeroe, die in 2011 Japan voor het eerst bezocht en zelden buiten de VS belegt, een vijver met aandelenkoopjes ontdekt? Hadden bui- tenlandse beleggers, die in de voorbije 32 maanden een recordbedrag van 132 miljard dollar uit Japanse aandelen weghaalden, ongelijk door het land de rug toe te keren?

Dat de Japanse beurs op internationaal vlak onderbelicht blijft terwijl het om ’s werelds derde grootste economie gaat, is volgens Richard Kaye een understatement. ‘De Japanse is de meest misbegrepen van alle grote aandelenmarkten in de wereld’, zegt Kaye, die voor de vermogensbeheerder Comgest een Japans aandelenfonds beheert en al jaren in het land van de rijzende zon woont. ‘Het gemiddelde Japanse aandeel wordt door veel minder analisten gevolgd dan het typische Amerikaanse aandeel. Er zijn dan ook veel goedkope aandelen in Japan, meer dan in andere markten. De tradinghuizen waarin Buffett investeert, zijn daar een voorbeeld van, al denk ik dat er interessantere manieren zijn om in de Japanse beurs te stappen.’

De Buffettdeal onderstreept dat er in Japan goedkope opportuniteiten zijn om in te spelen op wereldwijde macrotrends. Ron Slattery, Fondsbeheerder Fidelity

Buffetts tradinghuizen - Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Itochu en Marubeni - zijn in feite conglomeraten met een brede waaier van activiteiten, maar met een duidelijke focus op energie en grondstoffen als steenkool, koper en olie. Kaye vergelijkt ze met internationale mijngroepen als Rio Tinto. Volgens waarnemers zet Buffett met zijn nieuwste belegging in op stijgende grondstofprijzen zodra de economische cyclus weer aantrekt. ‘De Buffett-deal onderstreept dat er in Japan goedkope opportuniteiten zijn om in te spelen op wereldwijde macrotrends. Met aandelen als Hitachi, Mitsubishi Electric en THK kan je goedkoop profiteren van een stijging in globale industriële investeringen’, stelt Ron Slattery, die voor Fidelity enkele Japanfondsen beheert.

Meteen is duidelijk dat de Japanse beurs relatief meer cyclische waardeaandelen bevat - autofabrikanten en hun toeleveringsketen, banken, vastgoed - dan Wall Street, waar de bigtechgroeiaandelen domineren. Volgens Fidelity is Japan een cyclische markt die nauw samen beweegt met de wereldwijde industrie. Het helpt te verklaren waarom buitenlandse beleggers Japan de jongste jaren de rug toekeerden: groeiaandelen zijn in de mode, terwijl wereldwijde handelsspanningen niet bevorderlijk zijn voor cyclische waarden.

Inhaalbeweging

Maar achter die buitenlandse exodus schuilt een fundamentele, wat verborgen shift die Japanse aandelen de wind in de zeilen geeft, benadrukt Kaye. ‘Hét verhaal van de jongste zes à zeven jaar is dat Japanse institutionele beleggers weer Japanse aandelen kopen en zo de markt stutten. Sinds het jaarbegin is alweer 46 miljard dollar naar Japanse aandelentrackers gestroomd, wereldwijd het hoogste bedrag na de VS.’ En er is nog een hele inhaalbeweging te maken: terwijl niet-Japanse institutionele beleggers typisch 50 à 60 procent van hun portefeuille in eigen land investeren, is dat voor Japanse instellingen minder dan 10 procent.

Hét verhaal van de jongste zes à zeven jaar is dat Japanse institutionele beleggers meer Japanse aandelen beginnen te kopen en zo de markt stutten. Richard Kaye, Fondsbeheerder Comgest

Dat Japanse verzekeraars en pensioenfondsen de eigen aandelenmarkt herontdekt hebben, komt in de eerste plaats omdat ze 30 jaar lang slecht gepresteerd hebben met hun buitenlandse beleggingen. ‘Daarom kijken ze nu meer naar binnenlandse aandelen, met aandacht voor goed bestuur en dividenden’, zegt Kaye. De tweede reden is dat een nieuwe generatie vermogensbeheerders is opgestaan. ‘Wie zijn carrière na 1989 (toen de Japanse aandelenzeepbel barstte, red.) begon, heeft 20 jaar alleen maar dalende aandelenkoersen gekend. Van het idee dat Japanse aandelen altijd dalen, heeft de nieuwe generatie geen last’, aldus Kaye.

Volgens hem is Buffett mee op de trein gesprongen van Japans eigen herontdekking. ‘Een trend die nog lang te gaan heeft’, voorspelt Kaye. ‘Het is een markt vol ideeën, velen nog goedkoop. Buffett heeft daarbij niet de opwindendste belegging gedaan. Wij focussen op bedrijven die unieke dingen doen, zij het in technologie of in retail of via hun blootstelling op Azië. Vergeet niet dat Japan een aantrekkelijk merk is voor Azië, of het nu gaat om huidverzorgingsproducten zoals die van Kose - populair in Zuid-Korea en China - of de papflessen van Pigeon, die het vertrouwen van Chinese moeders genieten. Fanuc is dan weer vooral bekend om zijn robots, maar verdient het meeste geld via machinesoftware, terwijl Daifuku de logistieke apparatuur levert die de distributiecentra van e-commercebedrijven aandrijft.’

Abenomics

Daarnaast plukken Japanse aandelen de vruchten van ruim zeven jaar Abenomics, zeggen waarnemers eensluidend. Kaye haalt er een veelzeggende, maar weinig bekende statistiek bij. ‘Onder het bewind van Abe was de winstgroei van Japanse beursgenoteerde bedrijven groter dan die van welke andere markt ook.’

Ook de vermogensbeheerder M&G zwaait met lof in een reactie. ‘Abe’s beleid legde de basis voor blijvende verbeteringen in de winstvooruitzichten van het Japanse bedrijfsleven. Voor de langetermijnrendementen van aandelen is die structurele verbetering extreem positief’, klinkt het. Al is dat blijkbaar nog niet doorgedrongen, want volgens M&G is de Japanse aandelenmarkt ‘ongelooflijk ondergewaardeerd’. Zo bedraagt de gemiddelde koers-winstverhouding op basis van de voorspelde winst voor de komende twaalf maanden 14,7 voor Japanse aandelen, versus 21,1 voor de Amerikaanse S&P500-index.

De eerste twee pijlers van Abenomics deden hun werk via massale budgettaire stimulus van de economie ter compensatie van bedrijven en gezinnen die de vinger op de knip houden, en via ongeziene monetaire stimulus, met de centrale bank die niet alleen staats- en bedrijfsobligaties opkoopt maar ook Japanse aandelen.

Maar voor de grootste boost voor de beurs wordt vooral gewezen naar Abe’s structurele hervormingen, met op kop de nadruk op deugdelijk bestuur en de bijhorende aandacht voor aandeelhouders en winstgevendheid. De typisch knusse raad van bestuur vol insiders die elkaar uit de wind zetten, werd opgeschud door de komst van onafhankelijke bestuurders. Er kwam ook een ‘stewardship code’ die institutionele beleggers moet aanzetten een actievere rol te spelen.

Mentaliteitswijziging

De resultaten zijn merkbaar. Het aantal kruisparticipaties tussen genoteerde bedrijven - een belangrijke barrière voor activistische aandeelhouders - zit in dalende lijn. Tegelijk zitten inkopen van eigen aandelen door bedrijven - wat de koers een boost moet geven - in de lift: vorig jaar ging het om 14.000 miljard yen (113 miljard euro), een record en 72 procent meer dan het jaar voordien. Ook de gemiddelde winstgevendheid is toegenomen: terwijl de winstmarge (tegenover de omzet) vroeger schommelde tussen 2 en 4 procent, is die de jongste vijf jaar nooit onder 5 procent gedaald. Fidelity heeft het over een duidelijke mentaliteitswijziging in het Japanse bedrijfsleven.

Ook Hisashi Arakawa, die waakt over de Japanbeleggingen van vermogensbeheerder Aberdeen Standard, praat over ‘significante hervormingen’ die goed opgepikt zijn. ‘We merken dat veel bedrijven zich bewust geworden zijn van aandeelhoudersbelangen en luisteren naar wat wij te zeggen hebben. Dat is een positieve evolutie. Omdat ze begonnen zijn van een lage standaard, is er ook nog ruimte voor verbetering. Dat impliceert opwaarts potentieel voor Japanse aandelen.’

Veel Japanse bedrijven zijn zich bewust geworden van aandeelhoudersbelangen en luisteren naar wat wij te zeggen hebben. Hisashi Arakawa, Fondsbeheerder Aberdeen Standard

Arakawa geeft het voorbeeld van een verfbedrijf dat zijn raad van bestuur onafhankelijker maakte. ‘Daarna had het meer aandacht voor het rendement op investeringen. Zoals bij overnames, die nu zorgvuldiger gebeuren. Dat boost meteen de aandelenkoers.’ Het efficiënt inzetten van kapitaal is een typisch discussiepunt. ‘Het is goed om als bedrijf een cashbuffer te hebben, maar sommige zijn overgekapitaliseerd. Het inkopen van eigen aandelen of de uitkering van dividenden kan dan een oplossing zijn’, zegt Arakawa.

M&G wijst op het surplus aan kapitaal op de balansen van Japanse bedrijven als verklaring voor hun onderwaardering. ‘In het verleden was die verborgen waarde grotendeels theoretisch omdat er geen wil of mechanisme bestond om die waarde vrij te maken. Met de focus op deugdelijk bestuur is dat veranderd. Dit is het begin van een uniek moment in een generatie waarbij significante waarde vrijgemaakt zal worden, wat veelbelovend is voor Japanse aandelenrendementen.’

Opvolger

Kaye is ervan overtuigd dat Abe’s hervormingen - naast deugdelijk bestuur en een efficiëntere bedrijfsvoering onder meer ook de grotere arbeidsparticipatie van vrouwen - niet zomaar verdwijnen als zijn opvolger later deze maand de touwtjes in handen neemt. ‘De hervormingen weerspiegelen diepgaande veranderingen in de Japanse samenleving en het bedrijfsleven. Het gaat om trends die al bezig waren en waarop Abe enkel een naam heeft gekleefd. Zo is de vraag om deugdelijk bestuur gedreven door binnenlandse institutionele beleggers die eisen dat aandelen beter presteren, zodat zijzelf voldoende rendementen kunnen boeken om hun verplichtingen na te komen.’

Ook de rest van Abenomics zou niet meteen in gevaar komen, luidt de consensus. Zeker niet nu zijn kabinetschef en partijgenoot Yoshihide Suga de gedoodverfde opvolger lijkt. Bovendien loopt de termijn van centraal bankier Haruhiko Kuroda nog tot april 2023. ‘We verwachten op korte termijn geen verandering in het monetair beleid’, zegt Arakawa.

Abe’s opvolger moet in de eerste plaats de coronacrisis het hoofd bieden. Hoewel de pandemie de Japanse economie heeft doen krimpen tot het niveau van voor Abe aan de macht kwam, bleef de beurs volgens Arakawa relatief bespaard. ‘Met dank aan het relatief beperkte aantal coronabesmettingen in Japan, de steun van de centrale bank, en de stevige balansen van bedrijven waardoor die tegen een stootje kunnen’, aldus Arakawa. Tegelijk bleef de werkloosheidsgraad onder 3 procent, mogelijk omdat bedrijven in een erg krappe arbeidsmarkt minder snel tot ontslagen overgaan. Japanse bedrijven lijken ook minder dan elders het mes te zetten in hun dividenden. Dat laatste zullen de binnenlandse institutionele beleggers graag zien gebeuren.