Japanse beurs kent grootste panne ooit

Volgens de beurs van Tokio vielen de systemen uit na een mislukte overzetting van data op een backup-platform. De beurs vervangt de hardware en hoopt dat alle handel vanaf vrijdag weer normaal mag verlopen. Later vandaag volgt nog een persconferentie.

Het is voor het eerst sinds de vervanging van de vloerhandel door de elektronische handel in 1999 dat de handel in Tokio de hele dag stilligt. Bij de vorige pannes kon de handel steeds voor een gedeelte van de dag hernomen worden.