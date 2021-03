Jardine Strategic verdwijnt van de beurs

Jardine Matheson wil met de delisting zijn complexe structuur met kruisparticipaties vereenvoudigen. De 190 jaar oude holding had die structuur in de jaren 80 in het leven geroepen om vijandige overnamebiedingen tegen te houden. Jardine Matheson controleert 85 procent van Jardine Strategic. Die laatste bezit dan weer 59 procent van de eerste.

Oudste tradinghuis

Jardine Matheson is een van de oudste tradinghuizen van Hongkong, oorspronkelijk 'hongs' genoemd. De naam verwijst naar de twee stichters, de Britse handelaars William Jardine en James Matheson. De groep is voor ruim 17 procent in handen van de Schotse familie Keswick, die in de 19de eeuw via huwelijken in de Jardine-dynastie belandde.