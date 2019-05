Jensen scoort met Chinese productie

De producten die de specialist in industriële wassystemen in zijn twee Chinese fabrieken maakt, worden steeds meer geëxporteerd. In China is het potentieel enorm, klinkt het.

Op de algemene vergadering van Jensen-Group was de evolutie van het bedrijf in China een van de hot topics. De Deens-Belgische groep bouwde in 2011 een eerste fabriek in Xuzhou, waar aanvankelijk heel eenvoudige producten werden vervaardigd. Intussen staan er twee flinke fabrieken naast elkaar, een voor wasserijmachines en een voor de ‘finishing’ - strijken en vouwen.

De losse machines zijn in de eerste plaats bestemd voor de grote Chinese markt, maar worden ook meer en meer uitgevoerd onder de merknaam Alpha by Jensen. De ‘basic’ machines vormen - samen met die van de Turkse dochteronderneming Tolon - een aanvulling op de gesofisticeerdere producten van Jensen. Met dat dubbele aanbod volgt het bedrijf voortaan een tweesporenstrategie en kan het beter inspelen op de noden van zijn klanten.

‘De kwaliteit van de in China vervaardigde machines is uitstekend en moet niet onderdoen voor onze andere producten’, zei CEO Jesper Munch Jensen. ‘We hebben er intussen ook al zeven à acht jaar ervaring.’ Dat ook Japanners al machines uit Jensens Chinese fabrieken hebben gekocht, bewijst volgens voorzitter Raf Decaluwé dat het met zijn Chinese productie op het juiste pad zit.

Door het groeipotentieel in het land blijft het grootste deel van de productie allicht wel voor de Chinese markt bestemd. ‘China is een snel groeiende maar erg competitieve markt. We verwachten dat het over vijf à tien jaar de tweede grootste markt voor industriële wassystemen ter wereld kan worden. Nu staat China op de vijfde plaats’, stipte Jensen aan.

Een aandeelhouder wou weten hoe groot het Alpha-merk al is in de totale omzet van de groep, maar kreeg daar geen antwoord op. ‘Hoe groot Alpha is, zeggen we niet. Onze Deense en Duitse fabrieken zijn nog altijd de grootste van de groep’, zei financieel directeur Markus Schalch.

Jaar goed gestart

Sinds dit jaar publiceert Jensen-Group geen kwartaalupdates meer, zodat aandeelhouders uitkeken naar een stand van zaken. Ze moesten het met de informatie stellen dat ‘het jaar goed gestart is’.

In het persbericht over de jaarresultaten, dat op 21 februari verscheen, stond te lezen dat Jensen-Group in 2018 iets minder orders had ontvangen, maar dat het orderboek voldoende gevuld was 'om 2019 goed te starten'.

'De situatie is niet veranderd sinds februari', zei Munch Jensen in de marge van de algemene vergadering. Of de trager groeiende wereldeconomie en de Amerikaans-Chinese handelsoorlog dan geen impact hebben? ‘We merken daar voorlopig niet veel van’, antwoordde Decaluwé. Waren er opvallende negatieve evoluties geweest, dan had Jensen-Group daarover bericht, voegde hij toe.

Al is hij voorzichtig: 'Met de maatregelen tegen Huawei is het handelsgeschil in een nieuwe fase beland.'

Op zoek naar een nieuwe voorzitter

Decaluwé kondigde aan dat hij zijn laatste jaar als voorzitter van de raad van bestuur ingaat. Zijn mandaat loopt volgend jaar af, maar hij heeft besloten zich niet meer beschikbaar te stellen. 'Ik zal dan 72 zijn, 17 jaar lang voorzitter geweest zijn en heb wat rust verdiend', zei hij met een glimlach.

'Ik heb een heel mooie ontwikkeling meegemaakt bij Jensen en heb daar ook mijn steentje toe bijgedragen.’ Daarmee doelde hij onder meer op zijn ervaring in China en Japan, die hij opdeed toen hij CEO van Bekaert was van 1994 tot 2002.

De raad van bestuur moet dus op zoek naar een nieuwe voorzitter en zal ook licht uitbreiden: er komt een bestuurder bij die ‘een stukje digitale kennis’ kan aanbrengen.