Jensen verdubbelt dividend

De fabrikant van industriële wasserijsystemen zag zijn nettowinst in 2017 met meer dan een vijfde toenemen. Het bedrijf zet steeds meer in op robotica.

Jensen Group vaarde vorig jaar met de wind in de zeilen. De van oorsprong Deense groep realiseerde een omzet van 338,1 miljoen euro, een stijging van 6,3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De nettowinst steeg met bijna een kwart.

Nochtans leek de winstgevendheid van Jensen in 2016 wat te slabakken. Hoewel Jensen samen met de Duitse sectorgenoot Kannegiesser de lakens uitdeelt op de industriële wasserijmarkt, woog intense concurrentie bij grote projecten op de winstmarge. Daarnaast vraten investeringen in de productiecapaciteit, de verkoopafdeling en de productontwikkeling aan de cashflow.

Met dank aan de vergrijzing

Jensen profiteert van de vergrijzing . Met haar productie van geïntegreerde wasserijsystemen die vaak volledig automatisch textiel sorteren, wassen en strijken, telt het bedrijf veel klanten in de gezondheidssector zoals zieken- en rusthuizen.

Ook de hotelsector is een goede afnemer. Een wereldwijd groeiende middenklasse die de wereld intrekt, speelt dus ook Jensen in de kaart. Met een orderboek dat 8 procent voller zit dan vorig jaar lijkt het bedje van Jensen in 2018 gespreid.