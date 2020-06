Jitse Groen neemt enorme gok in VS

De Nederlandse maaltijdbezorger Just Eat Takeaway doet zijn eerste stap op Amerikaanse bodem. Dat biedt kansen, maar volgens analisten is het ook een spannend avontuur.

Just Eat Takeaway neemt de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub over

voor 7,3 miljard dollar (6,4 miljard euro). Daarmee sluit de CEO en oprichter van de Nederlandse maaltijdleverancier, Jitse Groen, een monsterdeal. De groep betaalt de overname volledig in aandelen. De aandeelhouders van Grubhub krijgen 0,6710 aandelen Just Eat Takeaway per aandeel Grubhub.

'Nadat het aandeel woensdag, toen de eerste

berichten over de overname verschenen, met 13 procent was gedaald, komt dat neer op een bod van 65 dollar per aandeel', zegt Marc Hesselink, een analist van ING. 'Dat betekent een premie van 10 procent op de slotkoers van woensdag. Het resultaat is dat de aandeelhouders van Just Eat Takeaway 70 procent van het nieuwe fusiebedrijf in handen hebben en die van Grubhub de overige 30 procent.'

Just Eat Takeaway waagt zich in de meest competitieve markt voor voedselbezorging in de wereld en bokst misschien net boven zijn gewicht. Mandeep Singh Analist Bloomberg

Hesselink wijst erop dat de Amerikaanse markt uitdagend is. 'Er is veel concurrentie en dat zal voorlopig zo blijven. Grubhub zat in een moeilijke positie, omdat het niet het geld had om net als zijn grote concurrenten Uber en Doordash agressief te concurreren op leveringen. Met de financiering, het platform en de knowhow van Just Eat Takeaway moet Grubhub een betere positie krijgen.' Het bij ons minder bekende Doordash is in de VS de marktleider met een marktaandeel met 34 procent (zie taartgrafiek).

Spannende overname

Nico Inberg, een analist van de beleggerssite IEX, plaatst wat kanttekeningen bij de deal. 'Overnames in Amerika gaan niet altijd goed. Amerikanen zijn er goed in om de prijs flink op te drijven. In dit geval kwam dat door Uber, dat ook interesse had in Grubhub, maar uiteindelijk afhaakte. De koers stond twee maanden geleden nog op 30 dollar. Nu is dat 59 dollar. De vraag is wie de winnaar is van deze deal, want Just Eat Takeway koopt een bedrijf dat eigenlijk niet zo goed draait. Grubhub was het nummer een in de VS, maar Uber en Doordash haalden het in. De omzetgroei ging steeds trager. De groep moest de jongste tijd veel extra kosten maken, waarschijnlijk voor marketinguitgaven.'

7 procent Jitse Groen Topman Jitse Groen bezit 7 procent van het nieuwe fusiebedrijf Just Eat Takeaway-Grubhub.

Maar Inberg ziet ook kansen. 'De Nederlanders betalen 7,3 miljard voor het bedrijf, maar in 2018 was het nog twee keer zo duur. Historisch gezien is het een lage prijs. Het is de vraag of Just Eat Takeaway Grubhub weer goed kan laten draaien. In eigen land, Duitsland en het VK lukte dat, maar nu komt Just Eat Takeaway in de eredivisie en moet het spelen tegen de grote jongens. De vraag is hoe het dat gaat doen.'

Marktplaatsmodel

Grubhub en Just Eat Takeaway tonen grote parallellen. Grubhub hanteerde oorspronkelijk hetzelfde marktplaatsmodel. Daarbij dienen de bezorgplatformen puur als tussenschakel en hebben ze geen eigen koeriers. De restaurants bezorgen de leveringen zelf. Die marktbenadering kost minder dan met eigen koeriers te werken, maar maakt het moeilijk ketens aan te trekken als McDonald's, die de kosten van een eigen bezorgnetwerk niet zien zitten. Grubhub begon daarom onlangs toch met eigen koeriers en haalt intussen zo'n 30 procent van zijn inkomsten uit dat bezorgnetwerk.