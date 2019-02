John Porter: 'Telenet betaalt dit jaar een interim-dividend'

John Porter, de CEO van Telenet, vindt dat de Belgen niet te veel betalen voor hun internet en andere telecomdiensten. Tijdens onze CEO Talks beloofde hij ook een dividend dit jaar, en een terugkeer naar groei in 2020.

De lezers van De Tijd vuurden tijdens onze zesde CEO Talks tientallen vragen af op John Porter, de CEO van Telenet .

Telenet kampte vorig jaar met een kleine omzetdaling op vergelijkbare basis. Hoe komt dat?

John Porter: 'In 2018 hadden we te maken met veel tegenwind, vooral van de regelgevers. De EU heeft bijvoorbeeld de roamingkosten geschrapt. Toch was het een goed jaar qua winstgevendheid. We plukten volop de integratievruchten van de overname van BASE, en schrapten in de kosten. Daardoor hebben we onze driejaarsdoelstellingen gehaald.'

Voor 2019 voorspelt u opnieuw een kleine omzetkrimp en zelfs de eerste winstdaling sinds de beursgang in 2005. Wanneer wordt Telenet weer een groeibedrijf, en hoe gaat u dat doen?

Porter: '2019 is nog een overgangsjaar, met veel uitdagingen inzake concurrentie en wetgeving. We planten nu via productinnovatie en digitale transformatie de zaden voor de toekomstige groei. Ik ben er zeker van dat in 2020 en 2021 de omzet en de winst weer toenemen.'

Toch vertrekken meer klanten naar de concurrentie. Is Telenet niet stilaan te duur aan het worden, niet alleen tegenover Belgische klanten maar ook bijvoorbeeld tegenover Netflix?

'Vanaf 2020 weer groei' | John Porter (Telenet) | CEO Talks

Porter: 'Niets is gratis. We vinden dat Telenet excellente waarde biedt, met producten van de allerhoogste kwaliteit. De Telenet-standaard biedt de rijkste entertainmentbeleving en het snelste internetnetwerk van België. Ik ben er trouwens zeker van dat als klanten hun pakketten willen aanpassen naar een lagere prijs, onze klantenmedewerkers ze daarbij kunnen helpen.'

'In Play More krijg je bijvoorbeeld de nieuwste films van de grote filmstudio's als eerste, na de cinema's. Dat is een belangrijk verschil ten opzichte van andere providers. En we hebben net de volledige bibliotheek van HBO verhuisd naar Play, zodat populaire reeksen als 'Game of Thrones' daar ook beschikbaar zijn.'

Goedkoper dan buurlanden

Er wordt vaak gezegd dat internet bij ons duurder is dan in de buurlanden. Klopt dat?

Porter: 'Hoegenaamd niet. Je hebt al breedbandinternet voor 27,80 euro per maand. Dat is goedkoper dan in Nederland, Frankrijk of Duitsland.'

Proximus heeft met Scarlet een budgetmerk. Gaat Telenet ook een goedkoop alternatief in de markt te zetten?

Porter: 'Het Telenet-merk heeft altijd voor kwaliteit gestaan. We willen die kwaliteit voor iedereen toegankelijk te maken. Tv start al vanaf 15 euro. Breedbandinternet vanaf 27,80. We zullen blijven innoveren met producten tegen prijzen die voor iedereen toegankelijk zijn. In mobiele telefonie is BASE een merk dat veel waarde biedt. We gaan bekijken of we met ons BASE-merk ook vastelijnproducten kunnen aanbieden.'

Waarom kunnen ongebruikte data niet meegenomen worden naar een volgende maand, of kunnen we niet betalen volgens ons werkelijk dataverbruik?

Porter: 'Dat kan al. In mobiele telefonie kunnen klanten hun niet-gebruikte data overbrengen met onze 'based on you'-formule. Met de bundel WIGO kan je zelfs niet-gebruikte data toewijzen aan anderen. WIGO en Yugo willen het gebruiksgemak en de flexibiliteit voor de klanten maximaliseren, zodat buitenbundelverbruik weldra tot het verleden zal behoren.'

Yugo

U hebt het over Yugo, uw nieuwe pakket om zonder digibox te kijken, inclusief mobiel internet en bellen en onbeperkt thuis surfen. Is dat uw antwoord voor diegenen die meer persoonlijke pakketten willen samenstellen?

Porter: 'De lancering van Yugo deze week is slechts een eerste, maar radicale stap. Yugo is een product dat mobiel en vast combineert. Het is een wereld die via een zeer geavanceerde app volledig gestuurd wordt door uw smartphone. Bij mijn weten zijn we de eerste kabelgroep die zo'n entertainmentaanbod via de telefoon en zonder decoder aanbiedt. Je kan er de programma's van 20 zenders live of uitgesteld mee bekijken. Dat is voldoende voor 95 procent van onze klanten. Daarnaast zitten Play met al zijn themakanalen in het pakket.'

Welke impact gaat 5G, het mobiele internet van de volgende generatie, hebben op Telenet?

Porter: 'Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) heeft vorige week bekendgemaakt dat ons huidig mobiel netwerk het snelste is. Onze ingenieurs blijven eraan werken om altijd de beste en de snelste te zijn. We zullen dan ook niet achterblijven met 5G. Maar er is nog heel veel werk te doen. De roll-out zal trager zijn dan sommige mensen hadden verwacht.'

Dividend

Telenet keerde in 2018 voor het eerst in vijf jaar een superdividend uit van 5,30 euro bruto. Komt er dit jaar opnieuw een dividend?

Porter: 'In december hebben we onze nieuwe strategie over de aandeelhoudersvergoedingen uitgelegd. Voortaan zullen we een dividend uitkeren van 50 à 70 procent van onze vrije cashflow. Dat zal wellicht in de vorm van een tweejaarlijks dividend gebeuren, met deze keer een interim-dividend dat zo'n 30 procent van de vrije cashflow vertegenwoordigt en een slotdividend van 40 procent. In het vierde kwartaal van 2019 mogen de beleggers al een interim-dividend verwachten. En we blijven ook eigen aandelen inkopen. Van het inkoopprogramma van 300 miljoen euro hebben we al voor 200 miljoen euro aandelen gekocht. De rest willen we tegen juni dit jaar afronden. Het is een positieve stap in de beloning van de aandeelhouders. Telenet evolueert naar een hybride vorm van groei- én rendementsaandeel.'

Hoe schat u de kans in dat uw Amerikaanse hoofdaandeelhouder Liberty Media de minderheidsaandeelhouders van Telenet uitkoopt?

Porter: 'Dat is puur een zaak voor Liberty Media. We kunnen daar niet op antwoorden.'

U bent nog niet overal in Wallonië aanwezig. Bestudeert u een overname van het Waalse Voo?

Porter: 'Onze visie over Voo is niet gewijzigd. Er is bij mijn weten geen verkoopproces waaraan Telenet kan deelnemen. We blijven geïnteresseerd als een mogelijkheid zich voordoet. De eventuele financiering is geen probleem. Overnames van die schaal kunnen we via onze bestaande bankafspraken financieren.'

Als u mocht kiezen CEO te worden van een ander bedrijf. Voor welke onderneming zou u dan kiezen?