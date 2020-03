Johnson & Johnson wint door coronavaccin

Wall Street zet herstel voort. Johnson & Johnson en Abbott klimmen door hun middelen tegen corona.

De beurzen in New York zetten hun opwaartse beweging voort nadat de Amerikaanse Dow Jones zijn beste week had sinds 1938. De industriegraadmeter stijgt vandaag met 2,2 procent.

Beleggers blijven daarmee positief ondanks de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat de regels voor het houden van fysieke afstand tussen burgers tot 30 april in werking blijven. Trump denkt verder dat het hoogtepunt in het aantal coronadoden over twee weken zal zijn.

Johnson & Johnson

Het aandeel Johnson & Johnson (J&J) schiet 8,4 procent hoger. De Amerikaanse farmareus laat weten dat hij een kandidaat-vaccin tegen het coronavirus heeft gevonden dat mogelijk al begin volgend jaar op de markt komt. J&J werkt voor de ontwikkeling van het vaccin samen met de Amerikaanse autoriteit van biomedische onderzoeksontwikkeling en meldt dat de testen voor het middel uiterlijk in september beginnen.

'De wereld heeft af te rekenen met een zware gezondheidscrisis en wij zijn bereid alles te doen wat we kunnen om een vaccin tegen het coronavirus zo snel mogelijk beschikbaar te maken tegen een betaalbare prijs', zegt CEO Alex Gorsky. J&J laat voorts weten dat het zijn wereldwijde productiecapaciteit verhoogt om zijn ambitie van 1 miljard vaccins te behalen. Daarvoor bouwt het onder meer in de VS nieuwe fabrieken.

De additionele capaciteit zal een snelle productie mogelijk maken, zodat we meer dan 1 miljard vaccins kunnen produceren. Johnson & Johnson

Abbott

Behalve J&J gaat ook Abbott Laboratories ruim 7 procent hoger. Het farmabedrijf heeft van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond (FDA) toestemming gekregen voor zijn coronavirustest. De FDA heeft daarvoor zijn noodautorisatieprocedures uit de kast gehaald.