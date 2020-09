K-popsensatie plant grootste Koreaanse beursgang in drie jaar

De boysband BTS ziet zijn fanbasis in de VS en Europa groeien.

Het managementbureau achter een populaire boysband in Zuid-Korea trekt naar de beurs van Seoel. De beursgang kan het bedrijf een miljardenstatus bezorgen.

Bundel Justin Bieber en One Direction, giet er een fluorescerend synthesizersausje over, doorspek het met zangerige Koreaanse raprefreintjes en je komt uit bij BTS. Het management achter de Koreaanse popsensatie sloeg een homerun toen het BTS in 2013 lanceerde. Het hoopt dat succes op de beurs te herhalen.

Big Hit, zo heet het bureau, wil via een beursgang 963 miljard won (680 miljoen euro) ophalen. De operatie kan het bedrijf een waardering bezorgen van 3,3 miljard euro. Dat is vergelijkbaar met Bel20'ers als Telenet en Ackermans & van Haaren.

Big Hit geeft 7,13 miljoen nieuwe aandelen uit tegen 135.000 won per stuk (96 euro). De operatie kan de grootste worden in drie jaar in Seoul en geeft de lokale beurs, die kampt met dalende volumes, een welgekomen stroomstoot.

BTS' hit 'Boy in Luv' is deels in het Engels voor de groeiende internationale fanbasis.

De beursintroductie vormt een nieuwe test voor de buitenlandse beleggersinteresse voor K-Pop, de Koreaanse subcultuur die in navolging van de Japanse J-Pop steeds meer buiten de landsgrenzen wordt gesmaakt. BTS, dat steeds meer Engelstalige nummers uitbrengt, mocht dit jaar als eerste Zuid-Koreaanse groep ooit optreden op de Grammy Awards. De zevenkoppige band verkocht meermaals het Londense Wembley Stadion uit en mocht opdraven in de talkshows van Ellen DeGeneres en Jimmy Kimmel. De groep heeft 19 miljoen volgers op TikTok.

Vorig jaar puurden de tieneridolen 143 miljoen euro omzet uit liveoptredens, zegt het marktonderzoeksbureau Pollstar. Daarmee zijn ze de vijfde populairste liveact ter wereld, net na Elton John. Covid heeft die inkomsten grotendeels drooggelegd. De geplande tournee met het nieuwe album 'Map of the Soul' - al de zesde studioplaat - werd geannuleerd. 'Onze harten zijn gebroken', zeiden de tieneridolen aan hun fanbasis.

SM Entertainment, een Koreaanse entertainmentgroep die de rivaliserende boysband EXO oprichtte, viel dit jaar 43 procent terug op de beurs, maar wist intussen grotendeels te herstellen.

De internationale slagkracht van K-Pop werd in juni duidelijk. TikTok-tieners, onder wie vooral fans van Koreaanse popmuziek, schreven zich met fake accounts in voor de verkiezingsrally van Trump in Tulsa. Daardoor viel de opkomst voor het event veel lager uit dan verwacht.