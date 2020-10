K-popsensatie vangt droomwaardering bij 'Dynamite' beursgang

Big Hit is de grootste nieuwkomer in Seoul in drie jaar.

Big Hit, het bedrijf boven de Koreaanse boysband BTS, verdubbelde bij zijn eerste notering op de beurs van Seoul. De popsterren zijn nu 8 miljard euro waard en de piepjonge

'Light it up like dynamite', zingt de zevenkoppige boysband in zijn eerste Engelstalige hit Dynamite. Dat is exact wat BTS doet bij zijn beursdebuut donderdag op de beurs van Seoul.

Big Hit, het overkoepelende bedrijf boven de K-popgroep, opende op 270.000 won (omgerekend 200 euro). Dat is een verdubbeling ten opzichte van zijn introductieprijs van 135.000 won. Daarna ging het aandeel nog eens 30 procent hoger, de dagelijkse maximumstijging op de beurs van Zuid-Korea.

Dynamite is de eerste Engelstalige hit van BTS.

De beursgang brengt de marktwaarde van Big Hit op 11.000 miljard won (8 miljard euro), meer dan de andere drie grote K-pop-bedrijven samen samen. De operatie brengt omgerekend 698 miljoen euro in het laatje en is de grootste in Zuid-Korea in drie jaar.

Met succesvolle beursgang bombardeert Big Hit-oprichter Bang Si-hyuk tot een van de grootste fortuinen in Korea met een belang dat omgerekend 3,2 miljard euro waard is. De zakenman deelde zijn aandeel met de bandleden van BTS en gaf hen in augustus elk 68.385 aandelen van het bedrijf. Daardoor hebben de piepjonge bandleden nu elk zowat 17 miljoen euro van hun eigen aandelen in handen.