KBC Securities: 'Aedifica en Euronav komen in Bel20'

In 2016 mocht minister Alexander De Croo de openingsbel luiden voor het 25 jarig bestaan van de Bel20.

De zorgvastgoedspeler Aedifica en de tankerrederij Euronav zullen in maart Ontex en Aperam uit de Bel20 kegelen. Dat voorspelt het beurshuis KBC Securities.

Op vrijdag 20 maart nabeurs ondergaat de Bel20, de sterindex op de Brusselse beurs, zijn jaarlijkse herschikking. Euronext Brussel maakt daarvoor een evaluatie op basis van de slotkoersen van afgelopen vrijdag.

Met die cijfers in de hand doet KBC Securities woensdag de voorspelling dat de verhuurder van zorgvastgoed Aedifica en de olierederij Euronav in de Bel20 komen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Om de nieuwkomers te selecteren rangschikt Euronext alle bedrijven die de Brusselse beurs als hoofdmarkt hebben op basis van de vrij verhandelbare beurswaarde. Voor de berekening van die vrije beurswaarde, zeg maar alle aandelen die niet in vaste handen zitten, werkt Euronext met een zogeheten 'free float'-factor. Daarbij wordt de free float afgerond naar een veelvoud van 5 procent.

In het geval van Aedifica ligt de free float op 100 procent. Met een (vrije) beurswaarde van 3,3 miljard euro staat Aedifica op de 16de plaats. De eerste 18 hebben volgens het reglement sowieso een plek in de Brusselse sterindex. Het Bel20-ticket van Aedifica lijkt dus zo goed als zeker binnen.

De beheerder van het hoogspanningsnet Elia heeft over het voorbije jaar de vrije beurswaarde zien oplopen tot 3,4 miljard euro, goed voor een 14de plek. Maar KBC Securities denkt dat de verhandelbaarheid van Elia onvoldoende is voor een herintrede.

Bij bestaande Bel20-leden moet minstens een kwart van de vrij verhandelbare aandelen de voorbije twaalf maanden één keer van eigenaar zijn verwisseld. Voor nieuwkomers ligt de vereiste omloopsnelheid op 35 procent. Volgens een berekening van KBC Securities komt Elia maar aan 30 procent. Het bedrijf is een typisch langetermijnaandeel dat goede huisvaders in portefeuille houden. Elia werd in 2017 uit de Bel20 verwijderd.... waarna de beurskoers verdubbelde.

Geluk

Euronav komt met een vrije beurswaarde van 1,7 miljard euro op de 21ste plaats, onvoldoende voor een rechtstreekse plaatsing. De oliereder heeft evenwel het geluk dat twee bestaande Bel20-leden de top 22 niet halen. Dat staat volgens het reglement bij Euronext gelijk aan een exit.

De producent van roestvrij staal Aperam (23ste plaats) en de luierproducent Ontex (28ste) vallen zo uit de boot. Euronav is het best geplaatst om - na Aedifica - het vrijgekomen zitje in te nemen.

Met de exit van het Luxemburgse Aperam wordt de Bel20 weer een stukje Belgischer. Vorig jaar verdween al het Franse Engie uit de index. ING blijft over als enige buitenlander.

Voor buitenlandse bedrijven, zoals ING, geldt als bijkomende voorwaarde dat minstens 15 procent van het personeel in België tewerkgesteld moet zijn. Die voorwaarde geldt in principe ook voor Galapagos omdat de biotechgroep - waarvan het meeste personeel in Mechelen werkt - enkele jaren geleden de hoofdnotering verhuisde naar Euronext Amsterdam.