KBC Securities: 'Betere tijden breken aan voor EVS'

De Luikse beeldserverspecialist EVS wachten betere tijden, voorspelt KBC Securities. In een lovend rapport verwijst het beurshuis naar de grotere vraag naar op afstand bestuurde servers en de overname van het Nederlandse Axon.

KBC Securities maakt in een lijvig rapport van 41 pagina's een update van het waarderingsmodel van EVS. Het beurshuis concludeert dat het tijd is om de rating te verhogen van houden naar opbouwen. Het koersdoel van de wereldspeler in apparatuur voor live producties stijgt van 17 naar 20 euro.

Ons model houdt rekening met een extreem uitdagende markt. Guy Sips analist KBC Securities

'De drie pilaren waarop EVS steunt - servers voor live uitzendingen, apparatuur voor live evenementen en de verhuur van apparatuur voor grote evenementen - hebben last van de coronacrisis', zegt analist Guy Sips. 'Ons model houdt rekening met een extreem uitdagende markt. Eind april was het orderboekje 9,6 procent minder gevuld.'

EVS ziet door de pandemie significant meer vraag naar op afstand bestuurde servers. Het investeert daarom meer in de ontwikkeling van oplossingen daarvoor. Daarnaast denkt Sips dat de overname van het Nederlandse Axon een uitstekende zet is. Axon is actief in netwerkinfrastructuur voor de media, met onder meer datacenters en uitzendwagens. 'EVS kan daardoor oplossingen bieden voor de hele levenscyclus van een live productie. Die vierde pijler doet de omzet 20 procent stijgen en leidt tot synergieën.'

Techreuzen

Sips is ervan overtuigd dat EVS een leidende speler blijft in een sector in volle verandering. Het gedrag van adverteerders en kijkers verandert snel en nieuwe spelers duiken op. Ook techreuzen als Apple, Facebook, Amazon of Netflix hebben nu interesse voor grote live uitzendingen. Ze zetten het traditioneel advertentiemodel voor de tv-zenders onder druk, wat die laatste dwingt hun businessmodellen te herzien. De klanten van EVS moeten met minder middelen meer inhoud distribueren, en meer formats voor meer platformen voorzien. Outsourcing, partnerships en schaalvoordelen kunnen daarbij helpen.

Beleggers moeten ook durven kijken naar wat na 2020 komt. Door de crisis zijn er al een tijd geen grote sportwedstrijden. Grote zomerevenementen als de Olympische Spelen zijn een jaar uitgesteld.