KBC Securities knipt Roularta bij

KBC Securities verlaagt zijn koersdoel voor de mediagroep Roularta. Het beurshuis baseert zich daarvoor op andere waarderingsmethode en een kleinere kans op een delisting.

Analist Ruben Devos van KBC Securities verlaagt het koersdoel van Roularta met 1,5 euro naar 16 euro. Redenen voor de knip zijn een verandering in de waarderingsmethode die het beurshuis toepast en de afgenomen kans dat het mediabedrijf van de beurs zal worden gehaald.

De eerder gebruikte waarderingsmethode voor het media-aandeel was vooral gebaseerd op de 'som van de delen'. Maar omdat de kans groot is dat Roularta nog lang op de beurs zal staan, kent KBC Securities nu een groter gewicht toe aan het Discount Cashflow (DCF)-waarderingsmodel, dat zich baseert op het cashflowpotentieel van het bedrijf. In de nieuwe methode zijn de operationele activiteiten belangrijker. De neergang van de publiciteit in de kranten- en tijdschriftenmarkt komt er meer tot uiting.

Daarnaast is het onzeker wat er in de toekomst met het aandeel zal gebeuren. De hoofdaandeelhouders bezitten ongeveer driekwart van de aandelen. Daarom houdt Devos rekening met de mogelijkheid dat de familie De Nolf de overige aandeelhouders uitkoopt. Wanneer dit gebeurt, dan waardeert de analist het aandeel op 17 euro. Als het aandeel op de beurs blijft, vindt hij 15 euro een faire waardering. 'Uitgaande van een fifty-fifty mogelijkheid op een delisting, verlagen we ons koersdoel naar 16 euro en handhaven we het 'houden'-advies', stelt Devos.

Koerswijziging

Roularta is als bedrijf flink veranderd in 2018. Het bedrijf verkocht de helft van Medialaan (de groep boven de mediazenders VTM en Qmusic) aan De Persgroep. Door deze verkoop kon de mediaspeler een superdividend van 5 euro uitkeren. Daarnaast hield het bedrijf nog veel cash over. KBC Securities raamt de kaspositie van Roularta op 97 miljoen euro, of omgerekend 7,7 euro per aandeel.

Daarnaast heeft Roularta een aantal overnames gedaan die het bedrijf geen windeieren hebben gelegd. Zo verkocht De Persgroep haar aandelen in Mediafin aan de mediaspeler en kocht Roularta vrouwenbladen zoals Libelle en Feeling van Sanoma. Deze overnames stuwden de resultaten van Roularta.

Teruglopende reclame-inkomsten