KBC communiceert het best

KBC gaat dit jaar aan de haal met de prijs voor beste financiële communicatie. Financiële analisten loven de bank om haar publicatie van gedetailleerde informatie en haar beschikbaarheid voor vragen.

Voor het 58ste jaar op rij namen binnenlandse en buitenlandse financiële analisten de communicatie van beursgenoteerd België onder de loep. De bedrijven krijgen punten voor de permanente nieuwsflow over het bedrijf, de financiële documentatie en de kwaliteit van de afdeling voor investeerdersrelaties.

Dit jaar neemt KBC de wisselbeker mee naar huis. En niet voor het eerst. De bank won de award al eens in 2013. Solvay volgt op de tweede plaats, UCB is derde. Vorig jaar ging de prijs naar Barco.

Strategie

KBC scoorde beter dan de rest op het vlak van permanente informatie. De analisten apprecieerden dat de bank veel informatie vrijgaf over specifieke afdelingen en diensten. Vooral de duidelijke communicatie over de gevolgde strategie en de concurrentiële positie kon op veel bijval rekenen.

Ook in de categorie investeerdersrelaties was KBC de beste van de klas. Het analistenheir was best te spreken over de beschikbaarheid van het IR-team van KBC en de snelle respons bij vragen. Ook voor de verzameling en publicatie van de consensussen (gemiddelde analistenverwachting) en het organiseren van meetings en conferencecalls scoorde KBC goed.

KBC publiceerde niet de beste financiële persberichten. Daar moest het Cofinimmo voor zich dulden. De vastgoedgroep kreeg lof voor de informatie over de samenstelling en de evolutie van de huurinkomsten en voor de snelle publicatie van de persberichten.

Noodzakelijk

De Belgische vereniging van financiële analisten (BVFA) reikt de award uit om bedrijven met een goede financiële communicatie te belonen. 'Goede financiële communicatie is noodzakelijk, zowel in goede als in slechte tijden', klinkt het. 'Investeerders en aandeelhouders moeten correct geïnformeerd worden. Analisten spelen hierbij een belangrijke rol.'

Sinds enkele jaren worden bedrijven buiten de Bel20 apart opgelijst. Zo kunnen de inspanningen van deze bedrijven beter opgemerkt en naar waarde geschat worden, luidt het. In die categorie sleepte vastgoedgroep WDP de hoofdprijs in de wacht.