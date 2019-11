KBCS: 'Opnieuw tijd om in Van de Velde te stappen'

Na vier jaar voorzichtig te blijven over Van de Velde, vindt KBC Securities het tijd om opnieuw wat optimistischer te worden over de lingeriegroep. Het beurshuis verhoogt de rating van 'houden' naar 'opbouwen'.

'De lingeriemarkt is een dynamische, complexe en zeer concurrentiële business die er niet makkelijker op wordt. Bovendien drukt e-commerce op de marges, zeker voor de winkeleigenaars', erkent analist Guy Sips. 'In deze markt wil Van de Velde niet alleen lingerie produceren en verkopen, maar zich positioneren als lingerie-stilist, en de klant een betere dienstverlening geven. Veel ketens positioneren zich in het middensegment met prijzen die twee derde lager liggen dan de Van de Velde-producten.'

Wij denken dat Van de Velde nu kan profiteren van de investeringen die het de voorbije jaren heeft gedaan. Guy Sips analist KBC Securities

'Wij denken dat Van de Velde nu kan profiteren van de investeringen die het de voorbije jaren heeft gedaan in zijn platform voor toekomstige groei. Het bedrijf heeft een ecommerce-platform gebouwd en zijn hele IT-infrastructuur vernieuwd. Die kosten zijn nu grotendeels achter de rug', redeneert Sips.

Eeuwfeest

De analist wijst er op dat Van de Velde precies 100 jaar bestaat, en nu drie sterke merken telt: Marie Jo, PrimaDonna en Andres Sarda. Om zijn eeuwfeest te vieren, brengt het gelimiteerde versies uit van enkele iconische ontwerpen zoals Avero, Deauville en A La Folie.

Tot 2017 had Van de Velde een uitstekend track record, maar dan begon de motor te sputteren. De brexit, een belabberd winkelkanaal in de VS, hogere belastingen en de opmars van ecommerce deden de groei stokken. 'Van de Velde moest een inhaalbeweging maken in e-commerce en met de modernisering van zijn informatica. Die kosten wogen op de winstgevendheid op korte termijn', stelt Sips.

Van de Velde stipte aan dat in de eerste jaarhelft de kosten al 5,1 miljoen euro lager lagen dan in het tweede semester van 2018. De halfjaaromzet zakte 1,2 procent, maar de brutobedrijfswinst dikte 0,3 procent aan.

Familie koopt ook

Opmerkelijk is dat ook de familie denkt dat het ergste achter de rug is. Deze maand kocht de familieholding Ambo 60.000 aandelen op de beurs tegen gemiddeld 23,60 euro. De familie legde daar 1,42 miljoen euro voor op tafel. Al doen de Van de Veldes dat met enige regelmaat. Ook in november 2018 kochten ze 60.000 aandelen.

Sips hanteert een koersdoel van 29 euro voor het aandeel. Degroof Petercam, het enige andere beurshuis dat Van de Velde opvolgt, heeft een koersdoel van 31 euro met een 'houden'-advies.

De beurskoers heeft allicht een bodem gevonden en duur kan je het aandeel niet noemen. Kristoff Van Houte Uitgever Kroffinvest