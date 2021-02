Kan Ahold Delhaize de verwachtingen waarmaken?

De retailgroep Ahold Delhaize publiceert woensdag cijfers over het vierde kwartaal. Door de sluiting van de horeca en de hogere verkoop van voeding in de supermarkten voorspellen analisten goede resultaten.

De supermarktketen Ahold Delhaize komt woensdag met cijfers over het vierde kwartaal van 2020. 'We verwachten dat het bedrijf opnieuw met sterke resultaten komt nu de verkoop van voeding in de supermarktverkoop stijgt door het wegvallen van restaurantbezoeken', zegt analist Hans D'Haese van ING.

Voor dit jaar zegt de analist dat beleggers misschien wat voorzichtig zullen zijn om een aandeel in de portefeuille te hebben dat op het gebied van omzet een moeilijk vergelijkingsjaar (2020) heeft. 'Maar wij denken dat de onderneming in staat kan zijn om een omzetgroei neer te zetten in 2021.' Daarnaast voorziet hij dat de overname van FreshDirect tot meer klanten zal leiden in de buurt van New York.