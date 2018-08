'Kan Balta zijn dividend behouden?'

De conference call van tapijtgroep Balta deze ochtend heeft de vraagtekens van analisten allerminst kunnen wegwerken. ‘Ik vraag mij nu af of ze hun dividend nog kunnen behouden.’

Maandag stuurde Balta voor de tweede keer dit jaar een winstwaarschuwing uit na een teleurstellend halfjaar waarin zowel omzet als brutobedrijfswinst lager ging. Topman Tom Debusschere werd gelijk aan de kant geschoven. Deze ochtend kregen analisten meer uitleg tijdens een conference call. Nathalie Debruyne van Degroof Petercam, die al een ‘afbouwen’-advies hanteerde in afwachting van een mogelijke ratingherziening, hield geen goed gevoel over aan de conference call.

‘Vertrouwenwekkend was het zeker niet’, stelt Debruyne. ‘De divisie die zich tot bedrijfsklanten en rusthuizen richt doet het goed, maar dat wisten we al. De divisie losse tapijten daarentegen dreigt dit kwartaal alweer zwak te presteren. Het management stelt wel extra verkopen in de VS in het vooruitzicht, maar die zullen pas vanaf het vierde kwartaal merkbaar zijn. En vallen die dan in november of december, of pas in januari?’

Voorraden

‘Bovendien zal Balta zijn voorraden moeten optrekken met het oog op deze nieuwe Amerikaanse klanten. Dat betekent extra werkkapitaal, wat zich zal laten voelen in de schuldgraad. Die is met een nettoschuld van 3,8 keer de brutobedrijfswinst hoger dan het niveau van 3 waarbij het management zich naar eigen zeggen comfortabel voelt. Door seizoenseffecten daalt de schuldgraad normaal in de tweede jaarhelft, maar met de voorraadopbouw zal dat moeilijk worden. En dan gaat de aandacht naar het dividend. Balta ambieert een dividenduitkering van 30 tot 40 procent van de nettowinst, op voorwaarde dat de schuldgraad het toelaat. Zal dat nog kunnen?’

Strategie

Het winstalarm en de zoektocht naar een nieuwe CEO deden meteen ook vragen rijzen naar Balta’s strategie. Terwijl concurrenten zich gediversifieerd hebben naar harde vloerbekleding zoals laminaat, is Balta blijven inzetten op tapijten. Alleen zit de markt van kamerbreed tapijt in een structureel dalende trend, ook in het Verenigd Koninkrijk, dat lang een sterkhouder was.

Is er tijdens de conference call gepolst naar de strategische opties van Balta, zoals desinvesteringen of overnames? ‘De vraag is gesteld of de divisie kamerbreed tapijt nog wel een kernactiviteit is, maar daar is niet echt een antwoord op gekomen’, aldus Debruyne. Ze signaleert trouwens nog dat grondstoffenprijzen in de lift zitten en Balta dat niet zomaar kan doorrekenen in een erg concurrentiële markt.