'Kapitaalverhoging Aedifica in herfst op tafel'

De zorgvastgoedgroep Aedifica kondigt haar derde investering in vier dagen aan en zegt dat er nog investeringen zullen volgen.

Aedifica heeft donderdag in Nederland twee zorgvastgoedsites overgenomen voor 16 miljoen euro. Het initieel huurrendement bedraagt ongeveer 6,5 procent. Aedifica betaalt de overname met de uitgifte van 225.009 nieuwe aandelen. Deze aandelen werden geplaatst bij grote beleggers. Het aantal aandelen bedraagt nu 18,2 miljoen.

Het is al de derde transactie van Aedifica sinds begin deze week. De vastgoedgroep sloot dinsdag een overeenkomst met Specht Gruppe voor de bouw van seniorenappartementen en aanleunwoningen op acht plaatsen in Duitsland. Maandag meldde Aedifica dat het in Duitsland vier sites overneemt en een nieuw rustoord bouwt.

'Andere investeringen zullen nog volgen', zegt CEO Stefaan Gielens in een persbericht. De Tijd vroeg meer uitleg aan Gielens.

Welke investeringen mogen we nog verwachten?

Stefaan Gielens: 'We werken aan transacties, zowel in Duitsland als in Nederland. Ik kan niet zeggen of we die morgen of over drie maanden zullen afronden, maar we zullen niet elke week drie transacties aankondigen.'

Denkt u aan overnames of nieuwbouw?

Gielens: 'We werken op beide. Met nieuwbouw ben je zeker van gebouwen van goede kwaliteit. Een overname van bestaande zorginstellingen levert onmiddellijk cashflow op.'

Waarom investeert u niet in België?

Gielens: 'België is een mature markt in vergelijking met Duitsland en Nederland. De markt van de profitspelers is hier al geconsolideerd en wij zijn marktleider. Duitsland evolueert van kleine, lokale zorgexploitanten naar grote groepen. Daar zijn drie spelers uit de top 20 overgenomen door investeringsmaatschappijen. In Nederland moet het proces van consolidatie nog beginnen.'

Kijkt u ook naar Frankrijk of andere landen?

Gielens: 'Frankrijk is de meest mature markt met de grootste zorgexploitanten. Die markt is het eerst geconsolideerd. We kijken wel naar de rest van Europa, maar het is te vroeg om namen van landen te noemen.'

U betaalt de overname met de uitgifte van aandelen. Is de opbrengst van de grote kapitaalverhoging van 2017 opgebruikt?

Gielens: 'We hebben in maart 2017 een grote openbare kapitaalverhoging van 219 miljoen euro gedaan. We hebben sindsdien voor 604 miljoen euro investeringen aangekondigd, waarvan al een deel is uitgevoerd. Er is nog ruimte om te investeren via schuldfinanciering.'

Een nieuwe kapitaalverhoging is niet aan de orde?