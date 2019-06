Kapitaalvermindering TomTom dan toch vrijgesteld van belasting

Dat heeft de fiscus meegedeeld aan Febelfin, de koepel van de Belgische banken. De meeste Belgische aandeelhouders van TomTom hebben echter al roerende voorheffing betaald omdat de banken de taks inhielden. Ze deden dat op advies van Febelfin, omdat het volgens de koepel niet duidelijk was of de uitkering al dan niet belastingvrij was.

Nu dat wel duidelijk is, moet een correctie gebeuren. De online beleggingsbank Keytrade heeft de ingehouden roerende voorheffing al terugbetaald aan zijn klanten. Ook BinckBank, BNP Paribas Fortis en KBC doen een rechtzetting zonder dat de klant iets moet doen. ING stortte donderdag het brutobedrag. De bank had nog niets overgemaakt aan haar klanten. Bij Degroof Petercam en Belfius kregen we geen of onduidelijke informatie over wat hun plannen zijn.