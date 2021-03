Kartelwaakhond zit achter Apple aan

Het is weer zover: een mededingingswaakhond zit achter een techbedrijf aan. Dit keer is het de Britse mededingingsregulator CMA die een onderzoek start naar de techreus Apple . De CMA gaat de klachten onderzoeken van softwareontwikkelaars over de App Store van Apple. De Amerikaanse technologiegigant laat appontwikkelaars alleen maar toe op de iPhone en iPad als ze akkoord gaan met de eisen van de onderneming. Zo wil Apple tot 30 procent van de inkomsten uit appverkopen opslorpen.