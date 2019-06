Kepler: ‘Argenx is ideale overnamekandidaat'

De Bel20 noteert op de middag quasi stabiel op 3.499 punten. Argenx schoot bij de opening tot 8 procent hoger. Er is nog een winst van 3 procent, goed voor de eerste plek in de Bel20.

Argenx mikt met efgartigimod op de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis. 'De kans op succes schatten we in op 80 procent. Dat kan de beurswaarde potentieel met 1 miljard euro opkrikken.' Tot slot vindt Kepler Argenx een aantrekkelijke overnameprooi.

Botgroei

Ook op de brede markt is de hoofdrol weggelegd voor biotech. Bone Therapeutics maakte goede resultaten bekend van het fase 2a-onderzoek voor het botgroeimiddel ALLOB bij patiënten die een spinale fusie ondergaan, een operatie om de rug van mensen met scoliose rechter te zetten. Tegenover dat goede resultaat staat een kas die bijna leeg is, waardoor een kapitaalverhoging nu zeer dichtbij komt.

In een reactie laat Frank Claassen, analist bij Degroof Petercam, zijn koersdoel zakken van 52 tot 49 euro. Claassen heeft zijn ramingen verlaagd. Hij rekent nog op 7 miljoen dollar nettowinst dit jaar tegenover 19 miljoen eerder. Ook voor 2020 is hij voorzichtiger geworden en zakt zijn winstprognose van 32 tot 23 miljoen dollar.

Zijn advies blijft 'houden' omdat de prijs per hectare (bedrijfswaarde per hectare) hem correct lijkt in de huidige uitdagende omgeving. Hij komt tot 9.000 tot 10.000 dollar per hectare.