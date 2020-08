Keuzedividend Retail Estates gaat de mist in

De aandeelhouders van Retail Estates hebben voor 5,6 procent van hun aandelen een dividend gekozen in aandelen in plaats van in cash. Dat is allicht het laagste percentage ooit in de geschiedenis van het keuzedividend.

Retail Estates maakte donderdagmorgen de resultaten bekend van het keuzedividend. De aandeelhouders zetten 5,6 procent van dividendrechten om in aandelen. Het eigen vermogen van de eigenaar van baanwinkels wordt daardoor versterkt met 2,2 miljoen euro.

De ratio aandelen/cash is extreem laag en allicht ongezien. In 2019 koos 57 procent van de beleggers in Belgische vastgoedvennootschappen voor aandelen, leert een berekening van De Tijd. Dit jaar is dat gemiddeld 50 procent. Beleggers die voor aandelen kiezen, worden verleid door de korting op de nieuwe aandelen.

Intekenprijs

Daar liep het bij Retail Estates mis. De intekenprijs van de nieuwe aandelen lag met 61,6 euro boven de beurskoers van circa 56 euro. De beurskoers was tijdens de inschrijvingsperiode gezakt door de impact van het coronavirus op de winkelsector en door het faillissement van FNG. 'Kiezen voor de aandelen is dit jaar een stukje liefdadigheid', zei CEO Jan De Nys daarover onlangs in De Tijd.