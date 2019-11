Kiadis crasht een derde na stopzetting leukemietherapie

De koers van het biotechbedrijf Kiadis keldert een derde, nu het verst gevorderde product naar de vuilnisbak gaat. De analisten hakken in de ratings voor het aandeel.

Het Nederlandse celtherapiebedrijf Kiadis , dat ook op de Brusselse beurs noteert, meldde dinsdag nabeurs dat het zijn strategie wijzigt . Het stopt met onmiddellijke ingang de laatste grootschalige fase 3-tests met ATIR101. Dat is een middel om de stamceltransplantatie bij patiënten met bloedkanker te vergemakkelijken, zodat de leukemiepatiënten minder snel hervallen.

Natural killer

Kiadis gaat zich nu toeleggen op zijn platform voor zogeheten 'natural killer'-celtherapieën, dat het in handen kreeg via de overname van het Amerikaanse Cytosen eerder dit jaar. Het haalt daarvoor gezonde cellen bij donoren, en manipuleert die via bestralingstechnologie om liquide en vaste kankertumoren te lijf te gaan.