Kiadis ontslaat helft van personeel

Wie intekende op de beursgang van Kiadis in 2015, is 85 procent van zijn investering kwijt.

Het celtherapiebedrijf Kiadis zet de ontwikkeling van zijn verstgevorderde middel ATIR101 stop. Kiadis ontslaat de helft van zijn personeel, en gaat zich alleen nog richten op zijn platform voor 'Natural Killer'-celtherapieën.

De koers van het Nederlandse biotechbedrijf Kiadis , dat ook op de beurs van Brussel noteert, halveerde midden vorige maand, toen het van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA te horen had gekregen dat er geen voorwaardelijke goedkeuring zou volgen voor ATIR101. Dat is een middel om de stamceltransplantatie bij patiënten met bloedkanker te vergemakkelijken. De EMA oordeelde dat de controledata onvoldoende waren voor markttoelating en dat er verder onderzoek nodig was.

Dat verder onderzoek komt er niet. Kiadis trekt met onmiddellijke ingang de stekker uit de laatste, grootschalige fase 3-tests. De onderneming gelooft niet langer dat het onderzoek bij 250 patiënten nog een beter resultaat kan opleveren dan de bestaande therapie. 'Die bestaande therapie blijkt na nieuwe literatuur beter te werken en veiliger te zijn dan bij de start van ons fase 3-onderzoek', zegt CEO Arthur Lahr.

Natural Killers

Het bedrijf verandert van strategie, en gaat zich alleen nog toespitsen op zijn platform voor zogeheten Natural Killer'-celtherapieën. Het haalt daarvoor gezonde cellen bij donoren, en manipuleert die via zijn bestralingstechnologie om liquide en vaste kankertumoren te lijf te gaan.

De pijplijn omvat twee klinische fase 1/2-studies die in 2020 zullen starten, met middelen die het herval bij stamceltransplantaties moeten tegengaan. Daarnaast zijn er nog enkele pre-klinische programma's tegen solide tumoren.

De nieuwe strategie gaat gepaard met een herstructurering. De helft van het personeel verliest zijn job. Eind december had Kiadis 97 mensen in dienst, van wie 81 in Nederland, leert het jaarverslag.

Kiadis wil zo de verliezen terugdringen. Eind september had het bedrijf nog 47 miljoen euro in de kassa. In mei haalde Kiadis bij professionele investeerders nog 28 miljoen euro op. Het kocht ook het Amerikaanse imunotherapiebedrijf CytoSen om zijn pijplijn uit te breiden.