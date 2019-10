Kiadis verwacht negatief advies voor belangrijkste middel ATIR101

250 proefpatiënten

In september kreeg het aandeel al een dreun, toen bleek dat Kiadis in het eerste halfjaar 26 miljoen euro had verbrand. Dat was meer dan verwacht wegens hogere operationele kosten, meer personeel en oplopende klinische uitgaven. In het eerste semester had Kiadis nog via een private plaatsing 27,6 miljoen euro opgehaald maar dat geld is zo goed als opgesoupeerd. Eind juni had Kiadis 62,7 miljoen euro in de kassa. KBC Securities denkt dat Kiadis daarmee nog 1 jaar verder kan.